Tremoulinas carga ahora contra Emery.

El ex lateral del Sevilla Benoit Tremoulinas ha concedido una entrevista a RMC Sport en la que ha analizado su carrera deportiva ahora que ha decidido ponerle fin y colgar las botas.

En ella ha hablado de todo, sus comienzos, sus éxitos, sus fracasos... y dentro de ello está la etapa del Sevilla, y, en concreto, la etapa bajo las órdenes de Unai Emery. Tras anunciar su retirada, ya lanzó un mensaje de crítica hacia el conjunto hispalense y sus servicios médicos ("Me aplicaron muchas inyecciones de corticosteroides"), pero en esta ocasión le ha tocado a su ex técnico y su forma de trabajar.

"Claro que me vienen recuerdos (de Emery), gracias a él gané dos Europa League, pero sus métodos de trabajo eran muy difíciles. Pedía mucho en los entrenamientos. Las sesiones eran demasiado largas. Luego, en las vísperas de cada partido, por lo general, tienes 40-50 minutos de calentamiento, vivacidad, juego... pero Emery le agregaba a todo eso 45 minutos más de 'patadas' preparatorias. También teníamos tres o cuatro vídeos a la semana cuando, por ejemplo, jugábamos contra el Barça o el Real Madrid. Él barajaba todas las posibilidades del rival. Y la cosa no terminaba ahí... Antes del calentamiento de un partido nos puso otro vídeo breve de 30-35 minutos. Y luego montó una charla en la que nos hizo participar... Fue duro; honestamente me agotó" , declaró.

Aún así, el lateral francés ha tenido alguna palabra de agradecimiento hacia el entrenador vasco, ya que con él se coronó campeón de Europa dos veces: "Había mucho cansancio, es cierto, pero gracias a todo eso, la verdad, gané dos títulos de la Europa League, así que no puedo ser demasiado crítico. Es cierto que sus métodos no me gustaban, pero tengo que ser lo suficientemente honesto".