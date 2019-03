Machín: "Para mí cada partido es una final"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha comparecido esta tarde en la sala de prensa antes de viajar a Huesca para analizar cómo llegan sus jugadores al duelo de El Alcoraz. "Lo más importante a la par responsabilizados e ilusionados, es que tienen el objetivo de revertir esta situación que hemos creado nosotros mismos. Vamos a competir al máximo nivel con la intención de traernos los tres puntos de Huesca, esa es la fórmula más allá de los que están con más molestias o menos molestias. Siento que el equipo está responsabilizado, que quiere revertir la situación ya este sábado", ha comenzado.

Durante la semana, Machín ha contado apenas con Sergi Gómez como único central sano. Hombres como Wöber, Kjaer o Mercado parece que podrán llegar a tiempo, aunque no es segura su participación: "Espero contar con dos, que ya nos da para tener un equipo equilibrado. Estoy convencido de que todos van a poner el máximo para poder ayudar. Algunos querían probar más intensamente en estos entrenamientos pero yo soy más prudente y prefiero dejarlo para el último momento".

Esas bajas en defensa pueden hacer que Machín vuelva a repetir el sistema de juego de la primera parte ante el Barcelona, donde jugó con cuatro defensas: "En principio eso era una alternativa para un partido concreto, aunque siempre tenemos que fijarnos en los jugadores que tenemos. Los buenos tienen que jugar siempre y hay que buscarles el entorno para que pueda demostrarlo. Algunos van a llegar muy justos y lo tenemos que valorar. Ahora se están tratando y decidiremos mañana los que jugarán de inicio. Esta semana hemos trabajado varias alternativas, trabajamos habitualmente la línea de tres y de cuatro desde el mes de septiembre".

Siente Machín que el partido es una final: "Para mí cada partido es una final, me lo planteo como tal y debemos de ganar. Hay veces que te permite un margen con lesionados para arriesgar más o menos. Tenemos que hilar muy fino y que los onces que salgan estén en las mejores condiciones para competir. Todos los partidos son finales. ¿Goles en contra? Son números rotundos y claros. Dice que no lo hemos hecho bien, tenemos que revertir esa situación, todos trabajan, desde los delanteros hasta los defensas. Tenemos que hablar en el terreno de juego".

La disputa por la cuarta plaza: "La teoría dice que si solo te centras en una competición todas las fuerzas están en la Liga, yo prefiero estar en dos competiciones y ojalá pudiéramos estar en tres. En cuanto a perder la cuarta plaza, sabemos que hay tres plazas ya copadas de inicio por lo tres grandes. Hay otra que queremos pelear, hemos estado ahí siempre, estamos ahora cerca, la vamos a pelear hasta el final, será difícil seguro, pero esto es la competición, el tratar de sobreponerte a los rivales con las armas que tenemos y sabemos que también hay altibajos. Tenemos que tratar de salir cuanto antes de este momento bajo".

Las críticas desde fuera: "Todo el mundo puede hablar, la realidad es que tenemos que revertir la situación y se hace dentro del terreno de juego. Estos futbolistas han competido bien durante muchas jornadas, y tienen implicación porque me lo están demostrando. Espero que la calidad indivicual junto con la implicación, intensidad y concentración que tenemos que poner en todos los partidos haga que ganemos".

Los cambios: "Si están en el Sevilla es porque tienen capacidad para hacerlo. Es una cuestión de equipo, no personalizo en ninguno de ellos. Estoy contento con todos ellos, estoy seguro que ellos quieren hacerlo lo mejor posible. Estos futbolistas me han demostrado que tienen muchas virtudes y tienen que seguir poniéndolas".

Gonalons no llega para Huesca: "Se queda esta semana también fuera. Tenía esperanzas ya en poder darle minutos, es un gran jugador pero todavía tiene alguna pequeña molestia. No es cuestión de sacar a un jugador que no está en condiciones porque no va a rendir y va a ser peor para él y para el equipo. Estamos esperando que se ponga a tono".