Machín: "Tenemos que ir al ataque"

El Sevilla necesita marcar en Praga y Machín ha dejado claro que su equipo saldrá al ataque desde el minuto uno para intentar batir la portería del Slavia de Praga. "Necesitamos un partidos más eficaz que en la ida porque las ocasiones las generamos. Tuvimos la oportunidad de traer un resultado mejor y ahora la necesidad nos obliga a hacer gol sí o sí. La idea será ir desde el primer momento a buscar el campo rival, generar ocasiones y a intentar que no nos puedan sorprender. Para que nos valga un hipotético empate necesitamos más de dos goles y tenemos que ir al ataque", ha comenzado el soriano.

El técnico sabe sabe que se juega buena parte de us crédito: "Todos sabemos de la importancia de este partido. Se puede catalogar de final porque si no ganamos no va a haber un después. Todos son conscientes y me demuestran las ganas de hacerlo bien y las ganas de cambiar la falta de fortuna que tuvimos en la ida. Más allá de que el Slavia esté en su entorno, con su afición, terreno de juego, temperatura... aspectos externos que no ponemos como excusa. El equipo demostró en la ida que tiene capacidad, tenemos que ser más eficaces. Hay muchas formas de pasar, pero todo pasa por ganar".

Machín no oculta que el triunfo liguero les da alas: "La victoria sobre la Real nos refuerza en la autoestima y la línea de trabajo. Sabemos que no tiene mucho que ver. Es otro escenario, otra competición, un rival que juega distinto. Es mucho mejor venir después de competir bien y conseguir la victoria".

El técnico defendió a André Silva: "Más que reencontrarse con el gol, que está claro que vosotros medís a los delanteros por los goles, André nos da mucho y mejora a los que están a su lado. Tenemos tres muy buenos delanteros, el que juegue lo va a hacer bien. Quizás, mañana incluso podemos ver a los tres".

El césped no está en las mejores condiciones, pero para Machín no es excusa: "En las mejores circunstancias no está, pero son las que hay. Nos tenemos que adaptar. Las reglas permiten jugar en diferentes entornos, la climatología es diferente".

También le preguntaron por el estado de Vaclik: "Sobre Vaclik, cuanto más tiempo pasa, más posibilidades tiene de recuperarse. Vamos a ver el entrenamiento y junto al entrenador de porteros me dirá en qué porcentaje se encuentra".