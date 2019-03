Los detalles del X Antonio Puerta: invitados de lujo, entradas, retransmisión online...

El Sevilla ha presentado esta mañana la X edición del Trofeo Antonio Puerta, que vendrá cargado de novedades, aunque la más importante es la presencia del Schalke 04 como rival. Ante el conjunto teutón se convirtió en leyenda la Zurda de Diamantes y será en el décimo aniversario cuando los germanos visiten de nuevo el Sánchez-Pizjuán.

José Castro, presidente del club, y Jesús Arroyo, subdirector general, han sido los encargados de presentar el trofeo. Arroyo ha sido el principal artífice de que el Schalke sea el rival en esta edición, tal y como ha reconocido Castro: "Es algo importante, algo sentimental y nuestra intención es dejar siempre viva la llama de Antonio Puerta. Se van a cumplir 13 años de aquel gol que nos cambió la vida a los sevillistas. El gol de la Zurda de Diamantes que sigue vivo en el sevillismo. Era un anhelo tener como rival al Schalke, al que ganamos, pero que se hizo un poco nuestro. Coincidiendo con el décimo trofeo nos visitan el Schalke y sus aficionados para recordar a nuestro amigo y querido Antonio Puerta. No es un partido más. Tenemos que cuidarlo con mimo. Todos recibirán una bufanda conmemorativa del partido, similar a la que se entregó en 2006. La entrada también recordará ese día. El minuto 16 será inolvidable. Se podrá ver por televisión y retransmisión online para que se pueda ver en todo el mundo. Felicito a Jesús Arroyo por trabajar año tras año para traer al Schalke".

El presidente ha insistido en que "no se ha reparado en gastos" para tener el mejor partido posible. "Es especial. Intentamos que el trofeo Antonio Puerta cada vez tenga más detalles y muchísimo amor por el jugador que nos dio esa final. No se ha escatimado en gasto. Nos hemos esforzado por traer los mejores equipos: Roma, Boca, Schalke", ha señalado el presidente, que espera una buena respuesta del sevillismo: "Nos hemos adaptado a una hora y un día que es propicio para el lleno. Con precios populares. Es lo que esperamos y deseamos".

También ha destacado que se cuenta con la familia de Puerta. "Se contará con su familia. Personalmente me he reunido con su familia y les he explicado todos los detalles para que sepan que no miramos en gastos. Queremos hacer lo mejor para seguir contando con Antonio Puerta".

Por su parte, Jesús Arroyo ha desgranado los detalles novedosos de esta edición: "Conseguir que este partido tuviera la máxima difusión. Conseguir que el Schalke, vinculado al Sevilla desde aquel mes de abril de 2006, era importante y agradecemos que vengan. Hemos tomado medidas para favorecer el lleno en el estadio. El partido está incluido en el abono, habrá precios populares de 10, 15 y 20 euros. También hemos incluido la cesión de asientos. Mayor difusión televisivo posible, además del canal SFC TV, queremos llegar a todos los sevillistas que están fuera sientan el partido. Lo retransmitiremos a través de Facebook y Youtube. Además, batería de medidas: Camiseta, bufanda conmemorativa para todos los asistentes, diferentes sorteos, momentos especiales que hemos diseñado y que serán emotivos tanto en la previa como en el minuto 16 y en el descanso del partido y unos invitados de lujo que participaron en aquel partido de abril de 2006. Ha sido una obsesión de la institución cuidar hasta el más mínimo detalle para que el sevillismo se vuelque".

Arroyo reconocía que el apretado calendario del Sevilla dificulta hacer el trofeo en verano, que sería la fecha ideal: "Afortunadamente, el Sevilla tiene problemas de calendario por jugar finales o rondas previas. Por eso se hace difícil encajar la fecha. La idea es que sea el trofeo de Antonio y de presentación del equipo. Estamos inmersos en un calendario apretado, pero tenemos claro que cuando no podemos ubicarlo dentro de su sitio natural hay que trabajar para ubicarlo en los parones de selecciones". También ha confirmado que estarán presentes en el partido exjugadores de aquella plantilla como Javi Navarro, Alfaro, Palop, Castedo, Martí y alguno más con el que se está hablando. También se espera la presencia de 700 aficionados del Schalke.

Polémica por el precio de las camisetas

También le han preguntado a Castro por el precio de las camisetas, de 75 euros para el público general y de 50 para los abonados. "Es una camiseta especial y tiene unos costes especiales. Además hemos hecho un esfuerzo para que los abonados la tengan más barata", ha explicado Castro.