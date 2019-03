"Ganar el derbi al Betis era media temporada"

Manolo Cardo, entrenador del Sevilla durante los años 80, ha concedido una entrevista a El Correo de Madrid en la que ha tratado algunos de los temas más candentes de la actualidad del Sevilla F.C. así como del fútbol en general.

"La satisfacción más grande que puede tener una persona nacida aquí en Coria, un pueblo de Sevilla y que ha sido sevillista de toda la vida es llegar a ser entrenador del primer equipo. Me hizo mucha ilusión tras haber sido jugador del Sevilla desde juveniles y llegar al primer equipo como jugador y luego entrenar a juveniles y al segundo equipo, llegar al primero como entrenador. Ser profeta en tu tierra no es fácil. Ha sido a base de inteligencia y de echarle muchas horas de trabajo en la Ciudad Deportiva", comentó Manolo Cardo en el comienzo de la entrevista

Tras sustituir a Miguel Muñoz en el cargo en 1981, el equipo estaba muy abajo en la tabla. Gracias a un equipo muy comprometido con su trabajo, cuya base constaba de una gran piña de canteranos sevillistas, la situación mejoró progresivamente hasta conseguir el sueño europeo en esa misma temporada: "entre los jugadores suele haber celos, envidia, pugnas. Yo tuve la suerte de entrenar a un grupo muy unido que en ningún momento me hizo la cama"'. Como jugador, tuvo la suerte de enfrentarse a leyendas del fútbol de la talla de Esnaola o Di Stéfano. Como entrenador, algunos periodistas como José María García le compararon a posteriori con Luis Aragonés, hecho que para Manolo Cardo supone "un elogio enorme".

Al ser cuestionado sobre cómo se vive un derbi, Manolo Cardo hizo alusión a la intensidad especial que se extrae de estos enfrentamientos. "Hice que mis jugadores fuesen al límite en el campo porque si ganas al Betis ya tienes media temporada hecha como entrenador. A mí el derbi, en las cinco temporadas que estuve, se me dio muy bien porque gané más veces que perdí".

"Me hubiese encantado haber ganado algún título con el primer equipo porque con los juveniles fui campeón de la Copa del Rey. No pudo ser porque económicamente el club no tenía dinero para fichar a ningún futbolista y solo con la cantera era difícil conseguir algún título. Eran otros tiempos y con todo lo que se gastó el club en el Estadio Sánchez Pizjuán no había casi dinero para fichar. Para nosotros, con solo gente de la cantera, era un orgullo quedarse en Primera División. Gracias a Dios pude disfrutar de las UEFAS que ha conseguido el Sevilla estos años, que es algo muy grande para un sevillista". Como aficionado al club durante toda su vida, Manolo siempre mostró su sevillismo y su actitud positiva en torno al club.

Manolo Cardo fue el primero en obtener el galardón del banquillo de oro en el Sevilla y actualmente continúa formando parte de la Asociación de jugadores veteranos del club. Una gran persona y profesional que dejó huella en el fútbol español y en el sevillismo del siglo XX.