Maresca: "Puerta es inolvidable, se te mezclan sentimientos"

El ex jugador italiano del Sevilla FC Enzo Maresca también ha querido dedicar unas palabras a su amigo Antonio Puerta en esta fecha tan señalada con motivo de la celebración del trofeo en su honor. Se suma a jugadores como Martí, Palop o Diego Capel, y lo ha hecho hablando para SFC Radio.

Estaban muy unidos, siempre uno al lado del otro en el vestuario, y celebraron juntos el tanto contra el Schalke 04. Ahora Maresca trabaja para Manuel Pellegrini en el West Ham y desde Londres recuerda a su ex compañero: "Todo lo que conlleva a Antonio, tanto para mí como a aquellos compañeros, nos trae a la cabeza muchas cosas. Es una mezcla de sentimientos con toda la alegría que tenía Antonio y la lógica tristeza por lo ocurrido".

El futbolista italiano lamenta lo que pasó, y siente que tiene una espina clavada por no haber tenido la oportunidad de disfrutar más de Puerta. "He tenido la suerte hasta hoy de no haber tenido pérdidas familiares importantes. Creo que estos son sentimientos que cuando pasan te los llevas por siempre. Lo de Antonio resulta casi imposible olvidar. Los que compartíamos aquella época y yo que lo tenía al lado en el vestuario de la ciudad deportiva... Era una persona muy alegre y resulta imposible olvidarse y se te mezclan esos sentimientos. Han pasado años y el recuerdo sigue ahí".

Ahora que el Sevilla FC está apeado de la Europa League y tiene poca estabilidad con tanto cambio de entrenador, Maresca cuenta lo difícil que era mantener aquel nivel y lo poco que se valoraba. "Han pasado unos cuantos años, pero de todas maneras fue algo memorable e importante. Éramos poco conscientes de lo que pasaba en ese momento. Pasados los años podríamos haberlo vivido de manera diferente. Ahora que el Sevilla juegue una final es algo casi normal, pero entonces era algo nuevo y por eso aquel equipo se diferencia de todo lo que ha venido después".

Enzo Maresca no podrá estar presente en el homenaje a Puerta por compromisos en Londres, pero recuerda a la perfección el partido contra el Schalke y se lamenta por no poder viajar a Nervión y reencontrarse con muchos de sus excompañeros: "El partido con el Schalke no hay mejor manera de recordarle. Ganamos la semifinal con gol de Antonio y me coge en Londres trabajando. He intentado ir de todas las maneras y me habría encantado estar ahí por compartir esos momentos con compañeros, con los que mantengo contacto y con gente que hace mucho tiempo que no veo".