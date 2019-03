Gonalons: "Mi deseo es quedarme aquí"

Maxime Gonalons ha vuelto a disfrutar del fútbol. El centrocampista del Sevilla no ha tenido suerte esta temporada sufriendo dos lesiones importantes que le han mantenido varios meses en el dique seco. El jugador de Vénissieux regresó a los terrenos de juego ante la Real Sociedad hace un par de semanas y tras la debacle de Praga ya fue titular ante el Espanyol en Liga. "Fueron dos lesiones importantes este año, pero debo olvidarlo y ahora quiero hacer todo lo que no pude en los últimos seis meses. Quiero darlo todo", asegura el galo en una entrevista al diario As.

La vuelta Gonalons a la actividad ha coincidido con los días más revueltos en el Sevilla, la destitución de Machín y la consiguiente vuelta de Caparrós al banquillo. "Dimos lo máximo, pero tuvimos una racha negativa y cuando esto llega las cosas se complican. Es parte del mundo del fútbol, sólo queda mirar hacia delante. Le gustaba el fútbol con juego de posesión. Es lo que me gusta y lo que vine a buscar en España. Es un fútbol atractivo, agradable y que se corresponde con mis características. ¿Caparrós? Cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol y trabajar. Es alguien que conoce mucho la casa y todo se hace de forma natural. Nosotros no hemos notado un gran cambio", admite.

Pese a todo, al jugador cedido por la Roma, precisamente fue Monchi el que lo fichó hace dos veranos para el conjunto romano y lo cedió el año pasado al Sevilla, le gustaría seguir en Nervión. "Mi deseo es quedarme aquí. Pero estoy bajo contrato con el Roma y no quiero que eso centre mi atención ahora. Quiero encadenar partidos, ayudar al equipo y luego se verá. Pero sí, me siento bien aquí y ¿por qué no seguir?", confiesa.

Por último, el galo cree que la vuelta de Monchi es importantísima: "Yo sabía ya lo que significaba Monchi aquí. Es muy importante en el Sevilla por todo lo que consiguió. Es alguien con mucha experiencia y seguro que la traerá de nuevo en las próximas campañas. El hecho de que Monchi vuelva seguro que traerá experiencia y calma. Todo volverá a ir bien seguro".