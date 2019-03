Banega: "Me enorgullece ser parte de la historia de esta entidad"

Éver Banega sumó en Cornellà su victoria número cien como jugador del Sevilla y con motivo de ese dato ha concedido una amplia entrevista a los medios del club en la que comienza afirmando que el dato le pilló por sorpresa: "No conocía la estadística pero todas las victorias son importantes y más en un equipo como el Sevilla FC. Hay muchas especiales, muchos recuerdos, pero las finales son las más bonitas de jugar y las que más le traen buenos recuerdos a uno".

Banega llegó joven a España y le costó encontrar su sitio. Finalmente, en el Sevilla halló la confianza que le había faltado en otras plazas. "Aquí me dieron mucha confianza desde el primer día. Los compañeros me han tratado como si llevase aquí toda la vida y además llegué de parte de Unai Emery que ya me conocía. La afición siempre me ha tratado muy bien y eso a uno como jugador lo hace mejor", subraya.

Más allá de los números, al internacional argentino le hace ilusión ser parte de la historia del club: "Me enorgullece ser parte de la historia de esta entidad. Uno cuando escucha los números que lleva es porque ha hecho las cosas bien en la trayectoria en el club y la verdad que ojalá pueda cumplir muchos más. Intentaremos llegar a los 200 y si pueden ser más, mejor".

La presente temporada ha sido de altibajos para el club y ahora tiene a Caparrós en el banquillo y a Monchi en los despachos. "Joaquín es un entrenador muy motivador y su experiencia dirigiendo tantos partidos como los que acaba de cumplir nos va a ayudar mucho", dice sobre el técnico y añade acerca del gaditano: "Es un motivo extra de alegría y de ponernos contentos todos los futbolistas, por cómo es el y por cómo trabaja. Monchi le transmite muchísimo al club. Estamos de enhorabuena con él de vuelta otra vez en el club. Para todos es ilusionante que vuelva y esperemos que esté ya mismo con nosotros".

Para Machín, al igual que todos los jugadores que han hablado sobre el técnico, sólo tuvo buenas palabras: "Machín es un muy buen entrenador que ha empezado con mucha fuerza. Aquí mandan los resultados y no tuvimos esa pizca de eficacia de poder salir todos adelante. Ahora volvemos a estar ahí arriba peleando y gran parte de eso es gracias al trabajo de él".

El bajón lo atribuye a las lesiones que ha tenido el plantel durante todo el curso: "Cuando los equipos juegan muchas competiciones es normal que puedan suceder momentos peores. También tuvimos muchas lesiones y ahí creo que fue donde más bajamos el ritmo. Cuando se recuperaba uno se lesionaba otro y siempre jugábamos los mismos por ese problema... Puedes jugar mucho pero el cansancio también existe".

Finalmente, se llegó a la destitución del técnico, pero quedan objetivos por conseguir: "Hemos atravesado un cúmulo de situaciones donde no nos salía lo que queríamos y veníamos trabajando desde el principio de la temporada. Por suerte, ante un rival duro, conseguimos ganar y volver a tirar hacia arriba. Vamos a intentar meternos en Liga de Campeones. Ahora tenemos dos partidos importantes en casa para apretar y sacar el mejor resultado posible para el futuro".

Machín lo colocó por delante de la defensa, mientras que Caparrós lo liberó algo más en el duelo contra el Espanyol. Banega no se moja en ese aspecto: "Como me gusta jugar mucho en el puesto que me pongan intento ayudar a mis compañeros en la posición que me toque. No es cuestión de que me guste jugar más adelante o más atrás, donde me toque hacerlo voy a estar al cien por cien para el equipo".

Un dato que llama la atención es que Banega es el jugador con más recuperaciones de LaLiga: "Con los años vas cogiendo experiencia y cómo colocarte en el campo, pero también ayuda a que estemos juntos para poder hacer esa labor".

En el capítulo de nombres propios, Banega se para a hablar sobre Jesús Navas y Juan Martagón: "Jesús es un gran chico. Un ejemplo para todos. Con la edad que tiene lleva muchos partidos en las espaldas y además nunca baja los brazos. Ganó un Mundial y ha vuelto a ir con la Selección. Tener un capitán así es una ayuda para todos", señala sobre el palaciego. "Han pasado muchas personas por el club pero es una de las personas a las que más cariño y afecto le tengo aquí. No se ve toda la labor que hace, pero es una grandísima persona que siempre está con nosotros ayudándonos", añade sobre Martagón.