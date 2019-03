Luis Alberto: "Nunca le voy a cerrar la puerta al Sevilla"

Con la vuelta de Monchi al Sevilla FC vuelve a coger fuerza la idea de que Luis Alberto regrese a Nervión. El mediapunta ha concedido una entrevista a As, en la que habla sobre el de San Fernando, la posibilidad de regresar o de ser citado por Luis Enrique.

Su baja en la vuelta de la Europa League

"Fue bastante jodido al principio. No era nada grave, tuve un malentendido con los médicos en la lectura de la primera resonancia. No tenía nada, era algo superficial. Decidimos que no jugaría en Sevilla, aunque yo quería jugar. Lo tuve que aceptar y se me quedó esa espina de jugar en mi casa, disfrutar con mi gente y disfrutar del Sánchez-Pizjuán".

La salida de Monchi de la Roma

"Yo creo que no le han dado el tiempo suficiente. Si esperas que en dos años gane la Champions.... Para mí es el mejor director deportivo del mundo. Fíjate si lo es que al día siguiente ya tenía otro club y seguro que le llamaron de más de uno".

La difícil adaptación a Italia

"Fabián, por ejemplo, se ha adaptado muy rápido y muy bien. A Suso sí le costó un poco al principio pero míralo ahora... El futbolista español está acostumbrado a salir y aprender de otros países y eso nos ha hecho alcanzar tantos éxitos".

Sobre Immobile y Correa

"A Immobile le viene genial la Serie A, ya lo demostró en el Torino. Y Correa tuvo unas buenas temporadas en Sevilla, aunque es cierto que pudo mejorar sus cifras. A mí, personalmente, me encantan los dos".

Regresar al Sevilla

"Nunca le voy a cerrar la puerta a mi casa, mi club y mis colores. Pero eso depende más del club al que pertenezca, que ahora es la Lazio, donde estoy muy contento".

¿Sevilla-Betis o Lazio-Roma?

"Un Lazio-Roma es bastante caliente. Yo he vivido bastantes y encima después del último, en el que les pasamos por encima como visitantes... me tengo que quedar con eso".

España

"No lo sé. Tampoco le he prestado atención a eso. Mi prioridad era volver y coger la forma en la Lazio. Sólo me he centrado en eso. Pero vamos, espero que hayan visto algún partido (risas). Pero ya le digo, no es mi prioridad ahora. Si sigo trabajando bien, la oportunidad de estar en la selección volverá".