Franco Vázquez: "Sabíamos que no podíamos fallar"

Franco Vázquez pasó por la zona mixta para analizar la merecida victoria del Sevilla ante el Alavés. "Sabíamos que no podíamos fallar. En el anterior partido no entraron ocasiones y hoy salieron las cosas desde el inicio. Cuando pudimos hacer el segundo gol el partido murió y se logró hacer un tramo final bueno. Fue clave también el gol de Roque, es un buen triunfo y ahí estamos peleando", ha dicho para los medios oficiales del club nervionense.

Sobre el próximo partido, que será ante el Valladolid en el José Zorrilla, el argentino ha comentado: "No podemos fallar más. Va a ser difícil y trataremos de hacer un buen partido".

También Escudero, que hoy volvía a jugar tras superar su lesión, ha destacado la importancia del triunfo: "Era fundamental sacar los tres puntos para seguir luchando por la Champions. Hemos dominado todo el partido, ellos han tenido una ocasión clara solo".

En cuanto a su vuelta, el vallisoletano ha admitido que se ha sentido bien: "Siempre es importante mantener la porteria a cero y los dos goles nos han dado mucha tranquilidad. Me he sentido bien tras estar tanto tiempo sin jugar. Sabíamos que hoy no se podía fallar, para seguir en la lucha por los puestos europeos".