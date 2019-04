Ali Fuentes: "Estoy segura de que vamos a ganar el derbi, marcaré yo"

"La semana de derbi se vive de una forma diferente en Sevilla, el derbi está por todos lados". De esta manera definió la jugadora más veterana del Sevilla Femenino, Alicia Fuentes, a ESTADIO deportivo su visión sobre el derbi que tendrá lugar el próximo sábado a las 13:00 horas en el Benito Villamarín.

Que el partido se juegue en el Villamarín, la sevillista aseguró que no supone ninguna presión para ellas: "La presión creo que, al jugar en el Benito Villamarín, las tienen las jugadoras del Betis. Es su estadio y su afición". Asimismo, la malagueña señaló que ella ya tiene experiencia en jugar en estadios grandes: "El jugar en un campo tan grande no me conmueve. Yo ya lo hice en San Mamés. Pero estoy segura de que para mis compañeras es más una motivación que un problema".

El sábado habrá una doble sesión de derbis, ya que aparte del femenino, el masculino se jugará a las 20:45 horas en el Ramón Sánchez Pizjuán. Frente a que ambos partidos se jueguen en el mismo día, la número 10 del Sevilla aseguró que esto es algo que motiva al equipo: "Que sea el derbi masculino el mismo día que el nuestro es algo que también nos motiva. Ojalá ganemos en el campo del Betis y el Sevilla gane también por la noche".

Solo quedan cuatro partidos para que La Liga Iberdrola llegue a su fin. A falta de 12 puntos, el Sevilla Femenino sigue en la lucha por permanecer un año más en la primera división femenina. Ali declaró que dependen de ellas mismas que el Sevilla se salve y que van a dar todo en el derbi para ganar: "Nosotras dependemos de nosotras mismas. Sabemos que estamos cerca del descenso. Es otro motivo más para darlo todo en el derbi. A eso vamos, a darlo todo y a ganar".

El derbi de la primera vuelta, disputado en el campo 4 de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, finalizó con victoria para el Betis por dos goles a tres. Al preguntarle a Ali por un posible resultado para el derbi del sábado, esta confirmó que van a ganar y que ella va a ser la encargada de meter un gol: "Estoy segura de que vamos a ganar. Me mojo con un 0-2 para el Sevilla, con gol propio".

Por último, la sevillista mandó un mensaje a la afición de Nervión: "Sabemos que el sábado habrá mucho ambiente en el Benito Villamarín. Pero me gustaría que se viera una mancha roja, es decir, que se vea que la afición del Sevilla Fútbol Club también nos acompaña. Animo a que compren esas entradas".