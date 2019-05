La marca histórica de Sarabia

Raro es el partido que Sarabia no sigue dando motivos a Monchi para afanarse en una renovación con muchas aristas, al mismo tiempo que hace crecer el interés de algunos de los mejores clubes de Europa.



Ante el Atlético, el madrileño volvió a mojar y ya suma 13 tantos en esta Liga, lo que le hace alcanzar otro récord, al convertirse en el centrocampista más goleador del Sevilla en una temporada en Primera división. Hasta ahora, dicho honor lo compartía con otros dos mitos: el uruguayo Pablo Javier Bengoechea, un excelso especialista a balón parado que firmó 12 dianas en la 87/88, y el croata Ivan Rakitic, que hizo las mismas en su última campaña con la elástica blanquirroja, la 13/14.



Pero los números de Sarabia no se detienen ahí. En total, este curso, entre todas las competiciones, suma la friolera de 23 goles (consiguió 8 en la Europa League, uno en la Copa del Rey y otro en la Supercopa), lo que eleva su cifra global en sus tres campañas como sevillista a 43. Un guarismo sencillamente espectacular que le convierte también en el centrocampista más goleador del Sevilla en todo el siglo XXI, dejando atrás a Jesús Navas (35), José Antonio Reyes (37) o Renato (39).



Pero no sólo de goles vive Sarabia. Su especialidad también está en regalarlos. No en vano, ya ha dado 39 asistencias con la camiseta sevillista y, a falta de una jornada, está empatado con Leo Messi como máximo asistente de LaLiga, ambos con 13.

Hasta ahora, sin embargo, todos estos méritos no le han servido al ex del Getafe para recibir la llamada de la selección, aunque este viernes tendrá una última oportunidad esta temporada, pues será el día que Luis Enrique ofrezca la lista para los partidos ante Islas Feroe y Suecia de comienzos de junio.