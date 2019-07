Monchi, sobre Gudelj, Nolito, las salidas y lo que queda por llegar

Monchi también tuvo su protagonismo durante la presentación del décimo futbolista que ha trazado en su lienzo. El de San Fernando contestó las pregutnas que le hicieron los medios de comunicación tras las primeras palabras del medio serbio.

Sobre su última incorporación habla claro: "Gudelj, además de físico, tiene un trato de balón bueno. Tenía más llegada al principio y ha ido recolocándose, puede jugar en el pivote. Buen juego aéreo. Es la primera gestión que se hizo hace mucho tiempo. No ha sido fácil negociar con su club. Contento del trabajo realizado por todas las partes y sobre todo por la fidelidad del jugador, que desde el primer día dijo que venía y ha mantenido la palabra".

El director deportivo fue preguntado por Nolito, que está realizando una gran pretemporada: "La situación de todos los que creemos que tienen que buscar un camino distinto está muy clara. Hace 45 días que todo está comunicado. No vamos a infravalorar nuestro patrimonio ni aceptar una oferta que no consideremos oportuna. Mientras tanto siguen trabajando".

El fichaje de Fekir por el Betis también tuvo relevancia en el turno de preguntas, a lo que el de La Isla respondía que: "A lo largo del día me llaman 200 veces y 300 llamadas. Me ofrecen mil jugadores. Pero tú te crees que con el lío que tengo yo, estoy para meterme en líos con el Betis y crear una polémica... en 20 años que llevo como director deportivo nunca he entrado en polémica con ese club y no voy a hacerlo ahora".

En la parcela de salidas dice estar trabajando: " Quedan cuarentaytantos días de mercado, pero son un patrimonio del club y no vamos a hacer ninguna locura ni a regalar a nadie", antes de añadir que: "Hay movimiento en torno al equipo y estamos en ello. Primero queremos encontrar una solución que les llene individualmente y al Sevilla le satisfaga".

Su décima incorporación y Monchi sigue trabajando en buscar las mejores operaciones para el Sevilla, aunque huye de las llamadas "primeras opciones": "Cuando terminemos el verano, que él (Castro) enseñe la captura de la foto que hizo de la planificación y veréis que todos los que están aquí son los que queríamos. No me gusta de hablar de primeras o segundas opciones, sino de una lista en la que hay varios por posición. No hay ninguno que no esté en esa lista".