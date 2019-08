Óliver Torres hace autocrítica tras la derrota en Granada

El Sevilla cayó por primera vez en la pretemporada ante el Granada este viernes, un encuentro en el que los de Lopetegui no ofrecieron una buena imagen. No es menos cierto que el Sevilla que se presentó en el estadio nazarí no estaba plagado precisamente de jugadores llamados a estar en primera línea durante la temporada.

Pese a ello, el equipo nervionense hizo autocrítica tras el encuentro, conscientes de que la derrota es un toque de atención a tiempo antes del arranque de la competición la próxima semana. "Los partidos de preparación sirven para ponerse a punto para el inicio de Liga. Es verdad que ha sido difícil, el rival ha estado muy bien. Ha presionado muy bien y nos lo ha puesto complicado. Se trata de buscar alternativas para poder mejorar en los aspectos que hoy nos han faltado. Creo que ha sido una buena prueba para, de cara a la temporada, empezar bien", comentó Óliver Torres a los medios oficiales tras el encuentro, en el que destacó las desaplicaciones defensivas como causas de la derrota. "Sí, la verdad es que cuando conseguimos empatar estábamos bien. Estábamos encontrando espacios, llegando y jugando en su campo. Pero un balón al segundo palo le da la victoria al Granada. Esos son los pequeños detalles, pequeños matices que marcan la diferencia. Desde este sábado en el partido contra el Extremadura y en el inicio de la semana debemos mejorar todo eso para que, cuando llegue el primer partido de la temporada, estemos bien".

En un interesante ejercicio de autocrítica, el ex del Porto admite que este borrón en una pretemporada hasta ahora inmaculada les va a servir para preparar a conciencia el partido contra el Espanyol, con el que arrancarán la temporada oficial. "Se trata de estar en una constante mejora, un constante crecimiento. Mejorar lo que fallamos en los partidos y en los entrenamientos y potenciar lo que tenemos bueno. Esa es la base, partiendo de eso, miramos de reojo al inicio de Liga contra al Espanyol. Tenemos muchas ganas de que llegue".

Por último, el extremeño habló de sus sensaciones personales en sus primeras semanas como sevillista. "Me encuentro muy bien, usamos un sistema que se adapta mucho a mí. Me siento cómodo, muy bien con los compañeros. Intentando mejorar, entrenando de la mejor manera posible. Intentando crecer y aportar, sea desde el sitio que sea. Estamos para ayudar al equipo".