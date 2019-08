Roque Mesa: "No busco reivindicarme"

Roque Mesa, centrocampista que ha llegado cedido al Leganés procedente del Sevilla, aseguró que en su nueva experiencia profesional no busca reivindicarse sino ser feliz y ayudar al equipo.

"No busco reivindicarme. En Sevilla saben cómo soy y cómo juego. Aquí también. Ahora mismo me centro en el presente, que es lo importante. Quiero ponerme en forma cuanto antes y ayudar al equipo", explicó durante su presentación.

"Yo busco ser feliz. Este es mi sitio ideal ahora mismo. Quiero jugar, que es lo que todos queremos. Mucho no voy a cambiar. Mi juego se ha ido adaptando. Soy el mismo Roque que hace dos o tres años. Quiero disfrutar y el míster sabe qué le puedo dar. Vengo a un equipo humilde y con ganas de pelear. Cuando venía con Las Palmas aquí no ganábamos. Tampoco con el Sevilla. Eso quiero, estar un equipo ganador y humilde", comentó también.

Acompañado por el director deportivo Txema Indias quiso agradecer el interés mostrado en su figura y valoró que se presentaran donde estaba a hablar con él en persona: "Cuando uno es claro, sincero y honesto pasan estas cosas y vas a un sitio donde verdaderamente te quieren".

"Yo iba con otra idea pero cuando hablé con ellos todo lo que me dijeron me convenció desde un principio. Yo tenía que valorarlo con mi gente y todo fue fácil. Tuvimos contacto un día y a los tres siguientes les dije que sí", declaró.

Mesa destacó el papel que están realizando los madrileños: "Es un club que está haciendo las cosas perfectamente, que va poco a poco. Van a haciéndolo todo muy bien. Cuando un club que lleva poco tiempo en Primera, cuatro años, se mantiene y mantiene jugadores de alto nivel; es porque se están haciendo las cosas bastante bien".

"Los jugadores vienen y se quieren quedar. No es casualidad. Están creciendo en muchos sentidos: instalaciones, trato... los jugadores van donde se sienten cómodos e importantes", completó ante los medios.

Asimismo afirmó que no sabe si podrá estar en el debut liguero contra el Osasuna y habló de su rol en la plantilla: "El míster sabe lo que puedo dar. En qué le puedo ayudar. Puedo estar en cualquier posición del centro del campo. Donde necesite ayuda, me adaptaré. Puedo jugar en cualquier posición".

"Me puedo adaptar a cualquier parte posición. En Las Palmas con Setién, por circunstancias, jugué de pivote defensivo y salió muy bien, pero me da igual. Mientras pueda ayudar al equipo, me adapto a todo", manifestó asimismo.