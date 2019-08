Gallego: "Hemos competido contra un rival preparado para la Champions"

El entrenador del Espanyol, David Gallego, dijo este domingo tras la derrota contra el Sevilla en el RCDE Stadium que su equipo compitió ante "un rival preparado para la 'Champions'" y se mostró satisfecho por el "esfuerzo" de sus futbolistas.

Además, el técnico señaló que el Sevilla había realizado una pretemporada "normal, de seis semanas", y añadió que al Espanyol le faltan "muchas semanas de entrenamiento". "Es un proceso al que le doy mucha naturalidad. Sabemos cuál es el camino y no nos vamos a desviar, vamos a seguir insistiendo", analizó.

De hecho, Gallego apuntó que en cuanto a las ocasiones del partido "el resultado no es justo". En este sentido, el entrenador no pidió más refuerzos en ataque: "No me falta nada, sería una falta de respeto para los que han jugado. No me lamento por lo que no está".

El responsable del banquillo blanquiazul subrayó el desgaste de sus jugadores contra el Sevilla. "El equipo ha acabado muy fatigado, pero no es excusa. Las circunstancias tampoco han ido de cara", comentó.