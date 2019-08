Lopetegui y la situación de Dabbur, Rony Lopes, Pozo, De Jong...

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de la ciudad deportiva antes de afrontar su debut en el Sánchez-Pizjuán este viernes ante el Celta de Vigo (20:00 horas). "Es un campo diferente, es especial sentirlo como local, esa energia y ese empuje que la afición te da, estamos encantados de poder sentir eso y deseando que así sea", ha dicho el míster, que no dará la lista de convocados hasta mañana viernes.

En cuanto a las posibles novedades en la misma, Lopetegui no ha querido dar pistas, aunque ha reconocido que cuenta con toda la plantilla: "Todos están en condiciones de ser convocados, hay alguna pequeña cosa pero vamos a esperar a mañana para dar la lista. Reguilón ha entrenado con normalidad".

Sobre la situación de Dabbur, que aún no se ha estrenado en una convocatoria, ha dicho: "Es una decisión técnica, no hay nada más, LaLiga acaba de comenzar y seguro que todos tendrán su momento. El despertador va a sonar para casi todos, solo es una decisión deportiva".

Estará Rony Lopes: "Hay que darle un margen de tiempo a todo, todo tiene su momento y la temporada va a ser larga y cargada de partidos. Hay está el sentido de la plantilla, todos no caben en dos jornadas".

Qué partido espera ante el Celta: "Tenemos un nuevo reto, un rival bueno, un rival que juega muy bien al fútbol, jugamos en casa, con ganas de hacer un buen partido y conseguir los tres puntos, es un rival distinto hasta los de ahora. Intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos ante nuestro público".

Llega como líder al encuentro: "El partido del Celta es lo que nos motiva, es el tercer partido de este maratón, cada partido tiene su historia, tenemos que estar enfocados en el partido contra el Celta, nada más. No me da ningún vértigo, lo que me ocupa y preocupa es preparar el partido".

Ayer fue su cumpleaños: "Collejas me dieron pocas... Es algo habitual en los cumpleaños, nada más. No pido a nadie, estoy contento con mis jugadores, pedir pido hacer un gran partido mañana".

Posible llegada de otro delantero: "Mientras el mercado esté abierto todos estamos expuestos a que pueda haber un cambio pero no cambiamos el foco en el partido. Siempre que el mercado esté abierto puede haber entradas o salidas. Estamos con los jugadores que nos pueden ayudar mañana, el resto... Monchi y yo hablamos todos los días, pero nada más".

Pese a las victorias, hay cosas que mejorar: "Cuando ganas tienes que seguir mejorando cosas y cuando pierdes no todo está mal. La realidad es que en LaLiga hay mucha igualdad, cada pequeño detalle te pone las cosas más o menos sencillas, tenemos que afrontarlo como tal, dando nuestra mejor versión con y sin balón y mejorando en todos los aspectos, seguimos insistiendo en ello. El Celta jugó muy bien contra el Real Madrid y ganó al Valencia. El Celta nos va a obligar a dar una gran versión ante nuestro público".

Mejoría táctica de los jugadores: "Tenemos que mejorar en todos los aspectos del juego. En cuanto a los sistemas, no estamos cerrados a un sistema, es más importante lo que hacen los jugadores que un sistema. Al final hay matices, puedes hacer cambios puntuales".

Solidez defensiva como el Atlético: "No me gustaría hacer comparaciones porque no hay dos equipos iguales, tratamos de competir bien y eso es atacar bien y defender bien. Hay que manejar todos los momentos del juego, intentaremos mejorar en todos los aspectos del juego".

Aportación de De Jong: "Estoy satisfecho, es un jugador que nos aporta muchas cosas, el gol puede llegar disfrazado de cualquier número del equipo, Luuk nos da muchas cosas aparte del gol, seguro que marcará por su experiencia y calidad pero también nos da otras cosas".

Renovación de Pozo: "Los canteranos siempre aportan una cuestión extra, Pozo se lo ha ganado en la pretemporada, se queda por derecho propio, y yo feliz de que se quede porque se lo merece".