Jordán: "Lo tenía casi hecho con un equipo de la Premier"

Joan Jordán ha caído de pie en Nervión. Desde sus primeros minutos en los amistosos ya se vislumbraba que sería una pieza básica este curso. Y así está siendo. El catalán aporta trabajo y calidad a partes iguales, aventurándose una progresión en su fútbol que le convierte en un fichaje al más puro estilo Monchi. Él, además, tenía claro que Nervión era la plaza ideal para dar el gran salto. Ni el dinero del fútbol inglés le hizo cambiar de idea.

"No suelo vender humos ni tópicos, no me gustan la redes... Sé que había interés del Sevilla sin Monchi, pero cuando entra Monchi creo que se queda en 'stand by'. Tenía otras cosas importantes. Cuando me llama el Sevilla, tengo claro que quería venir, lo tenía casi hecho con un equipo de la Premier (West Ham) que ganaba bastante más dinero, pero mi familia, mi mujer y mis padres apostaban por esto, sobre todo mi padre. Me daba igual el resto de equipos y lo que me ofrecían, yo quería venir al Sevilla. Quiero crecer a todos los niveles y aquí estoy", ha desvelado el centrocampista en los medios del club, donde recordó su estreno como sevillista en el Sánchez-Pizjuán: "Se me puso la piel de gallina. Era una cosa que no me había pasado nunca. El clima es especial. Y habrá días más especiales y eso debe ser espectacular".

"Estamos muy felices, hemos llegado a un club y a una ciudad con calidad de vida. He cogido esa madurez futbolística y soy más completo, más regular. Tengo 25 años, margen de mejora y voy a por ello", añadió ambicioso el ex del Eibar, que espera luchar por las más altas metas con la elástica blanquirroja: "El Sevilla está hecho para quedar lo más arriba posible y creo que va a ser un gran año. La exigencia y los objetivos son más grandes. Sabía dónde venía. Sé los objetivos y el club está hecho para pelear por lo máximo. Recuerdo las primeras charlas con Monchi, me envió un mensaje bonito y exigente. Si algún día hacemos algo importante, lo diré".

Pero, pese al buen arranque, Jordán no se conforma y augura que el equipo seguirá dando pasos al frente. "La meta es que la gente esté orgullosa de nosotros, de cómo compite su equipo. Tenemos mucho margen de mejora. El reto era adaptarse lo mejor posible para empezar bien en la jornada 1. Se va a ver un gran Sevilla este año", aventuró el de Regencós, que confía en su golpeo y espera sacar partido al balón parado.