"Monchi es y será el mejor director deportivo del mundo"

Es un asiduo del WyScout Forum y tampoco ha faltado a la cita de Ámsterdam. Víctor Orta encabeza actualmente la secretaría técnica de un Leeds United que tiene a Marcelo Bielsa en el banquillo y que ocupa actualmente la tercera posición en la Championship.

El otrora mano derecha de Monchi ha concedido una entrevista a Tuttomercatoweb en la que ha hablado del mercado de fichajes, de cómo es realmente el 'Loco' y, por supuesto del de San Fernando, su gran referente.

"¿Críticas en Italia? No sé qué pasaría, pero puede decir que en siete años aprendí cosas de él cada día. Trabajaba las 24 horas del día y conoce a su club de manera radical. Hablábamos de jugadores y me decía: 'Es bueno, pero no es bueno para el Sevilla'. O 'ése sí es un buen jugador para el Sevilla'. Lo que hizo en el Sevilla demuestra lo que es: creó un club que se convirtió en una referencia europea. No sólo ideó un método tecnológico e innovador, sino también un modelo único de dirección deportiva en España. Él es y será el mejor del mundo", ha indicado Orta.

Sobre Bielsa, con quien Monchi, curiosamente, trató en su día para que recalase en Nervión, ha dicho que "es una leyenda" que le despierte con una llamada nocturna para realizarle peticiones". "Sí es verdad que es un gran trabajador, que trabajamos siete días a la semana y 24 horas al día, y que pide mucho", destaca.

Finalmente, no aclara si fichará o no cuando abra la ventana de transferencias de enero, pero sí aporta un dato muy interesante que invita a pensar que no lo hará: "Sólo el 25% de los refuerzo de enero tiene éxito; es increíble".