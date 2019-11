La "no casualidad" de Monchi y el derbi

La victoria del Sevilla FC en el Benito Villamarín el pasado domingo, durante El Gran Derbi, aún resuena en el subconsciente de muchos en la capital hispalense.

En Nervión, por el buen regusto que dejó, mientras que en Heliópolis, por el escozor que levanta caer en casa frente al eterno rival. Sin embargo, ya es agua pasada; o lo que es lo mismo: "Borrón y cuenta nueva".

Así lo entiende un Monchi que tiene más de uno, y de dos, derbis a sus espaldas, tanto de futbolista como de director deportivo. Algo más que tres puntos tras los que, una vez disputados, "toca pasar página y pensar en el futuro". "Ha sido similar a otros muchos. Durante el prederbi, con la atención y la intención de mantener la motivación normal y lógica de un derbi. No ha sido distinto, son ya muchos los derbis que uno tiene a las espaldas y con las mismas sensaciones que en anteriores derbis. Durante el partido, con la atención de lo que había en juego, y el posderbi, pues con la celebración en el campo", indica Monchi durante su conversación con ED, queriéndole quitar importancia a su papel protagónico a lo largo del mismo.

Y es que aunque Monchi no se vistiera de corto en el Benito Villamarín, también jugó el derbi antes, durante y después del partido. Como buena prueba de ello, el vídeo que difundió el club y en el que se podía ver al director deportivo dando un curso intensivo a la plantilla de cómo se gana un derbi o, luego, recibiendo a los futbolistas a pie de campo e imprimiéndoles una dosis más de motivación justo antes de que el colegiado pitara el inicio: "Es una manera de intentar transmitir. Había un matiz importante en este derbi, que es que en cualquiera de las alineaciones posibles que el míster venía utilizando hasta la fecha había un número importante de jugadores que no conocían qué es un derbi en Sevilla. Lo único que se ha intentado es transmitírselo de la manera más rápida e intensa posible, pero no pasa de ser una anécdota. Lo importante es lo que el míster hizo durante el partido, prepararlo, y lo que los jugadores hicieron sobre el campo. El resto de personas que forman el club intentamos ayudarles de la manera más oportuna. Creo que el club hace bien en transmitirle a sus aficionados que las cosas no salen por casualidad, sino que se trabaja y prepara todo hasta el mínimo detalle; a veces sale bien y otras no. Ha sido un recorrido normal y lógico de una victoria en un derbi. A partir de ahí, borrón y cuenta nueva", apostilla el de San Fernando.

Puerta y Reyes

Otra cosa a reseñar del pasado derbi es como el recuerdo de Antonio Puerta y José Antonio Reyes sigue muy vivo dentro del vestuario del Sevilla FC, a pesar del amplio número de caras nuevas que hay en la actual plantilla y el hecho de que la inmensa mayoría de estos no hayan convivido con ninguno de los dos canteranos sevillistas, tristemente fallecidos. "Ellos están continuamente. Hay muchos jugadores que no han sido compañeros, pero muchos que sí han sido rivales, sobre todo de José Antonio. La sombra de Antonio (Puerta) y José Antonio (Reyes) es muy alargada y con independencia de que no haya habido roces o contactos están presentes y se transmiten de boca en boca. En el vestuario hay muchas personas que no son futbolistas, empleados del club, masajistas, utilleros, fisios... que son sevillistas que transmiten ese cariño", concluye un emocionado Monchi.