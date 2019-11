Banega: "Estoy muy bien en Sevilla; veo lejano volver a Argentina"

Éver Banega fue mucho más víctima que culpable en el Sevilla 18/19, pues sufrió como nadie actuar como pivote, un partido sí y al siguiente también, en el sistema 'suicida' de Pablo Machín. Al último cuarto de temporada llegó exhausto, tras acumular un número altísimo de minutos en sus piernas, y lo acabó pagando. Por ejemplo, con su criticada expulsión ante el Girona FC, por mera desesperación.

Ahora, bastante mejor rodeado en el esquema de Julen Lopetegui y merced a una planificación mucho más coherente, el '10' vuelve a brillar como antaño, bajando a iniciar las acciones y pudiendo aparecer en tres cuartos para ser decisivo.

Como Lionel Scaloni no se lo lleva a la selección (mejor para el Sevilla), Banega ha concedido una entrevista en Goal donde desvela que su lesión del Benito Villamarín no le impedirá entrenarse a tope la próxima semana: "Ahora tuvimos unos días de descanso y la verdad que bastante bien. Necesitaba descansar el tobillo, que la verdad lo tenía bastante golpeado".

Si renovará o no lo dirá el tiempo, pero Éver siempre mira mucho por su familia y ni su mujer ni sus hijas tienen intención de moverse de Sevilla...

El triunfo en el derbi

"Yo creo que todos los partidos son importantes pero sabemos que el derbi es un partido especial. Esos partidos no los jugamos nosotros solos, si no toda la ciudad y la afición y se tiene que ganar y se logró un buen resultado. Obviamente, (se lo dedicamos) tanto a José como a Puerta, que fueron chicos de la cantera que han llegado tan lejos con el Sevilla Fútbol Club. La verdad que con lo que le pasó a José... Yo pude jugar con él, en estos partidos se transformaba y el detalle fue regalarle el triunfo también a él".

La charla de Monchi

"Más que nada a los chicos nuevos que esta temporada son muchos. Fue un curso acelerado y no se notó que no tenían un derbi encima y lo jugaron con alma y vida. Se lo dije -a Monchi- cuando volvió personalmente a él que para el club era importante la vuelta de él por todo lo que había dado. Siempre, uno que triunfó en la casa y más saliendo de acá, que vuelva es muy importante, para nosotros es muy importante la presencia de Monchi".

Su planificación

"Todos los años hay salidas y entradas y es difícil confeccionar una plantilla. Este año parecía difícil, no había muchas incorporaciones y de repente te metió 5 ó 6 en dos días. La verdad es que todos los que vinieron son muy buenos, ayudan al equipo y se está notando en el rendimiento".

¿Renovará?

"Sinceramente, Sevilla es donde mejor me he sentido en Europa. Se nota en el campo, en la vida diaria nuestra, así que sobre todo estoy disfrutando. No he hablado nada, estoy tranquilo porque la verdad es que estoy muy cómodo en el club y no me apura. Yo tenía muy claro seguir este año, sabía que se venía un proyecto muy bueno y no tenía ninguna duda en quedarme. Yo creo que ahora estoy muy bien acá. Llevo muchos años, mi familia está bien, mis hijas nacieron acá y lo veo muy lejano volver".

Lopetegui Vs. Emery

"Son diferentes. Cada uno tiene lo suyo pero trabajan muy bien y eso es lo importante, que le den frutos a los equipos pero ambos son dos grandísimas personas".