El Mudo tampoco ve una utopía competir por LaLiga

Franco Vázquez ha comparecido este mediodía en los micrófonos de Cope Sevilla para repasar la actualidad de su equipo, un Sevilla al que a corto-medio plazo ve, como Monchi, compitiendo por LaLiga.

"Creo que la diferencia todavía existe con los de arriba. A la larga, Barcelona y Real Madrid siempre están ahí arriba, por los jugadores, por los sueldos... se hace difícil competir con ellos, pero esta liga se está haciendo muy competida. En los próximos años, se puede ver una Liga que puede estar para cualquiera. Creo que por los equipos que venimos desde atrás, como el Valencia, el Atlético, nosotros, la Real, estamos haciendo las cosas bien. Nos reforzamos cada año y por eso se está viendo una liga tan igualada, y eso es lindo. Ojalá que el año que viene siga siendo así porque la Liga será más apasionada", comenta el centrocampista argentino que cumple su cuarta temporada en el Sevilla, en las que todavía no ha saboreado ningún título. "Ojalá se diera. Se ha hecho una plantilla muy buena, muy competitiva, que puede optar a todo, pero primero hay que ir paso a paso. Al final de marzo se ve si el equipo está para algo importante. Ojalá, sería algo hermoso ganar algo con esta camiseta".

Pero, al margen de su deseo de hacer algo grande con el Sevilla, Franco quiere afianzarse de una vez por todas en el once, algo que entiende que es complicado por la elevada competencia que hay en la plantilla. "Obviamente, creo que el míster tiene mucho material para elegir, se hizo una plantilla muy buena. Trato de aprovechar los minutos que me da el míster. Obviamente, uno siempre quiere jugar de inicio, contar con la confianza del míster, y ganársela en el campo", comenta.

Pese a no ser titular indiscutible para Lopetegui, Mudo lleva ya cinco goles esta temporada, tres en Liga y dos en Europa League, en los que se ha destapado como uno gran cabecearor. "Años anteriores no se ha visto esa faceta en mí, pero siempre he cabeceado fuerte. Siempre intento estar en el área para ver si puedo rematar. Este año me están viniendo muchos centros a la cabeza y tengo la suerte de que entre la pelota".

En cuanto al equipo, Mudo admite que al equipo le ha faltado algo de mordiente en el área. "Puede ser. Algunos partidos hemos creado muchas ocasiones, pero nos ha faltado llegar al remate o al último toque para convertir todo lo bueno que se hace. En eso se está trabajando. Es bueno que los delanteros ya hayan convertido", advierte el argentino, para el que Lopetegui tiene muchas similitudes con Sampaoli. "Sí, en varios conceptos sí que son bastantes parecidos: en la forma en la que quieren atacar continuamente, tener el balón, estar siempre en campo contrario y cuando se pierde la pelota estár en la presión fuerte. En eso creo que se parecen muchos".

Sobre Monchi, Mudo lo tiene claro: "Es el mejor fichaje de esta temporada. Es un pilar importantísimo, entre el míster y él han hecho una plantilla espectacular. Está en nosotros confirmar todo lo bueno que han hecho con resultados. La vuelta de Monchi, para todo el club es muy importante por lo que conoce y quiere al club. Conoce cada rincón del club como nadie", señala.

Otro de los grandes fichajes del Sevilla esta temporada, sin duda, ha sido el de su compatriota Lucas Ocampos. "Ya lo conocía, me gusta ver mucho fútbol de diferentes ligas y lo seguía. No me sorprende como jugador, pero sí que se haya acoplado tan rápido a un fútbol tan diferente. Me alegro mucho por él. Está con los pies sobre la tierra".

Por último, el Mudo ha preferido no hablar de su renovación. "No se ha hablado nada. Me quedan dos años, todavía es pronto para hablar. Sólo pienso en lo más inmediato", se ha limitado a decir.