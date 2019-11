Aspas y su riña con Monchi

Su falta de oportunidades, al coincidir con Bacca y Gameiro, le hizo tener un paso fugaz por el Sevilla, pero Iago Aspas cree que cuando jugó lo hizo "más o menos bien". "La gente me quería, siempre me pedían para que entrara", comentó en Universo Valdano, donde no escondió que "conforme pasaban los meses quería volver" a su actual equipo: "En enero tuve una riña con Monchi porque quería volverme ya y lo había hablado con el director general del Celta. Le decía: 'Lo que haya que perder, se pierde. Voy y lo arreglamos en media hora'. El problema era que no podía estar inscrito en tres clubes en la misma temporada".

El de Moaña cree que su papel en la ciudad hispalense fue positivo en el poco tiempo que tuvo sobre el campo: "Teníamos muy buena plantilla, mucha competencia y jugaba un solo delantero. Cuando se me dieron oportunidades creo que lo hice más o menos bien, metí bastantes goles en Copa".

Sobre su rol secundario en Sevilla y Liverpool, el delantero afirmó verse "empequeñecido por grandes jugadores. No era capaz de sacar esa confianza de los dos años buenos que había tenido. Me dicen que fuera del Celta no soy capaz de sacar mi fútbol. No sé si mañana lo sería, pero en ese momento no lo fui".

Hablando sobre compañeros que le han marcado, Iago Aspas reconoce que Banega es uno de ellos "por la manera en que tenía el fútbol interiorizado en la cabeza". Por otra parte, el también jugador del Sevilla Nolito es, para Aspas, con quien mejor se entendía sobre el campo "Es el típico que lo ves por la calle y piensas: '¿Cómo va a ser futbolista este chaval?' Tiene pinta de todo menos de eso. Con él fue mi peor año como goleador, pero nos hacía mejores a los compañeros".

En cuadro hispalense también coincidió con quien ahora es su compañero Denis Suárez, a quien él mismo convenció para fichar por los vigueses. El centrocampista, como afirma el propio Aspas, ha dado "un paso al lado para volver a sentirse en casa y sacar el fútbol que lleva dentro" dejando el Barcelona y recalando.