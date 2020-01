Dabbur: debut y elogios

Munas Dabbur se ha ido del Sevilla FC pero no de Andalucía, pues el buen clima de estas tierras es aprovechado por muchos clubes extranjeros para desarrollar su preparación durante los parones invernales que se dan en distintas ligas de Europa. Por ejemplo, se encuentra por Marbella un TSG Hoffenheim que se enfrentó este jueves en un amistoso al ADO Den Haag (o ADO La Haya, en el que jugó Tarik Oulida, en su día).

El partido sería intrascendente de no ser porque supuso el debut, no oficial, del delantero israelí con su nuevo club. Y lo hizo con derrota, por 1-2, aunque dejando buenas sensaciones. "Estoy muy contento por haber disputado mi primer choque con esta camiseta. Fuimos el equipo que dominó el juego, aunque desafortunadamente no se viese reflejado en el marcador, lo que le quita alegría a mi debut. Seguro que los próximos partidos serán mejores", dijo el ya exdelantero del Sevilla tras el partido.

Su entrenador sí tiene claro qué puede dar

No son baladí las declaraciones de su nuevo técnico, Alfred Schreuderk, sobre lo que espera obtener de Dabbur, el motivo por el que le ha fichado, el cual es bastante distinto del rol que le encomendaba Lopetegui, esquinándolo y alejándole del área: "Es bueno que él participe. Es importante que le tengamos arriba, para que pueda moverse por espacios reducidos, ya que eso es extremadamente importante para nuestro juego". Y Dabbur, realmente, es eso, un segundo punta que se asocia, que se aprovecha el trabajo del '9', que aparece por donde cae el balón, que filtra pases... En Nervión nunca jugó en su sitio.



El internacional israelí, quien reconoce que en su salida del Sevilla "todo sucedió muy rápido", recibió los elogios de algunos jugadores de la Bundesliga, como su excompañero, en el Red Bull, Reinhold Yabo, ahora en el Arminia Bielefeld: "Munas es un jugador muy talentoso, muy inteligente, tácticamente muy bueno y brillante en espacios reducidos, los cuales aprovecha al no sobresalir por su fuerza física". Es decir, otro que le ve para "espacios reducidos".

En declaraciones a Sport 1, Yabo declara estar convencido de que "a Munas le irá bien" en el Hoffenheim. "Le he visto en su mejor momento y sé lo que puede hacer. Últimamente, no lo ha pasado bien, pero creo que va a jugar bastante en la Bundesliga"

Su seleccionador: "No sólo es goleador"

Por último, Dabbur también recibió elogios por parte del seleccionador de Israel, un Andreas Herzog que, obviamente, conoce tanto al atacante como el campeonato alemán: "Munas no sólo es un goleador, sino que también es muy constante, muy combinativo, muy creativo, difícil de atar... porque él siempre tiene ideas impredecibles. Sólo debes aceptar que perderás uno o dos balones por partido, pero crea ocasiones que ningún defensor espera".

La afición del Sevilla, contraria a su marcha

En una encuesta realizada por estadiodeportivo.com, el 71% de los que han votado no consideran positiva la venta del israelí por parte del Sevilla FC en este mercado de enero.