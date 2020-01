El Valladolid cambia de plan ante la imposibilidad de fichar a Escudero

Para el Valladolid era prioritario fichar a un lateral izquierdo en el mercado invernal y reforzar así un puesto en el que cuenta sólo con Nacho y la opción de reubicar a un Federico Barba que está rindiendo por debajo de lo que esperaban en Pucela, donde soñaban con hacerse con los servicios de un hijo pródigo: Sergio Escudero.

El sevillista, vallisoletano de nacimiento, no ha jugado de blanquivioleta y es una espina que quiere quitarse. No lo podrá hacer aún, ya que en Nervión no estaban por la labor de desprenderse, a mitad de temporada, de uno de sus capitanes; por mucho que sea suplente de Reguilón. Así, el club castellano-leonés ha cambiado de plan y ayer llegó a un principio de acuerdo con el Getafe para fichar a Raúl García Carnero.