Encartado Sakala, el 'Williams de Zambia'

Los agentes se están moviendo mucho, pese a encontrarse también confinados, y no dejan de aparecer nombres vinculados a todos los clubes y, especialmente, a un Sevilla FC que tiene fama de descubrir talentos y revalorizarlos.



El último en aparecer es un atacante zambiano al que comparan por su estilo de juego con Iñaki Williams y que, tras prometer mucho cuando era sub 20, ha terminado por mostrar cosas a los 23 y en el Oostende belga.



Precisamente, ha sido el interés del Brujas y Anderlecht lo que ha destapado, informan medios africanos, que otros clubes más potentes, como Sevilla, Newcastle o West Ham (otro al que no dejan de colocarle futbolistas) también estarían tras sus pasos.



Se llama Fashion Sakala, ha sido cinco veces internacional absoluto con su país y ha firmado nueve tantos y tres asistencias en 30 partidos esta temporada. Su valor de mercado es bajo, según Transfermarkt: de 1,2 millones de euros. Seguramente, subirá en los próximos días.





