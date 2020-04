Mariano Díaz y el Sevilla: ¿a la tercera va la vencida?

"Conocí a Mariano en el Premiá, yo era el entrenador del primer equipo y él era un chiquillo que ya llamaba la atención. Por su aspecto, morenito y pelo largo y rizado, pero sobre todo por su fútbol. Nuestros caminos se volvieron a cruzar en el Espanyol, yo estaba en la cantera y él unas categorías por debajo. Mantuvimos la relación y, cuando me pasé a la representación acordamos trabajar, juntos. Tenía 17 años y competía con hombres en el Badalona, 2ª B. Como dice mi compañero en la agencia Rubén, era un animal. Aquel equipo no era cualquier cosa, un vestuario de veteranos, y la categoría ya la conocéis. Era un adolescente, pero nada le pesaba a Mariano, todo lo contrario. Competía como un tiburón. Y empezaron a llegar los intereses de los equipos. Barça, Sevilla, Villarreal... En cuanto apareció el Madrid, Mariano no lo dudó. Me acuerdo de aquella conversación como si fuera hoy, enfrente del gimnasio de su padre. Yo le decía 'no seas tonto', que tenemos otras opciones con menos riesgo, donde vas a jugar y crecer más. Él ya estaba en Segunda B y en el Madrid empezaría de juvenil. Y él que no. Que al Madrid. Pues al Madrid que nos fuimos", ha explicado el agente de Mariano Díaz, David Aranda, a Marca.

El representate, de la agencia You First Sports, habló, además, de la segunda ocasión en la que el hispano-dominicano puso recalar en Nervión. Fue con Joaquín Caparrós comandando la dirección deportiva. Estuvo a un paso... "Él estaba absolutamente ilusionado y convencido de que Sevilla sería una etapa mágica; no tenía otra cosa en su cabeza, pero en el último momento entró el Real Madrid de Lopetegui y le plantearon el proyecto de su vida", recuerda Aranda.

Y es que el Sevilla iba a convertir a Mariano en el fichaje más caro de su historia (algo más de 30 millones de euros), pero Florentino Pérez se había guardado una opción de recompra y, tras consultar al técnico vasco, decidió ejercerla, proponiéndole una ficha al atacanta -de unos cuatro millones netos- lejos del alcance de la entidad que preside Pepe Castro.

Como Zidane va a seguir en el Madrid y el francés no cuenta con Mariano, la posibilidad de que vista de blanco y rojo sevillista vuelve a darse otra vez. ¿Será a la tercera la vencida? En el tejado Monchi, que debe ahora valorar si con De Jong, En-Nesyri y Carlos Fernández le valdría para la 20/21, está la pelota.