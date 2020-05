Monchi explica los fallidos fichajes de Marcelo y Fred

Monchi recordóha recordado, en una entrevista concedida a ESPN, los fichajes frustrados de Fred y Marcelo. "Fui a Brasil para tener una reunión con el presidente (de Cruzeiro) y su agente. Al final apareció el Lyon, que hizo una oferta más grande que el Sevilla. De Brasil fui a Inglaterra y compramos a Kanouté; son cosas de la vida", explica el de San Fernando, a quien el cambio de planes no le salió nada mal.



Otro fichaje que no cuajó fue el del lateral zurdo, que acabó en el Real Madrid: "El Sevilla lo tenía como una de las opciones, pero al final llegó el Real Madrid en el último momento. En el caso de Marcelo, tuvo que detenerse en Madrid, porque no había un vuelo directo y el Madrid es mucho más potente que el Sevilla".



"Agradecido" tras 20 años como director deportivo

Monchi también agradeció este jueves "a todos y a cada uno" de sus "compañeros de viaje", en el día en el que cumplía veinte años de su acceso al cargo de director deportivo del Sevilla FC, lo que hizo una vez dejada atrás su etapa de guardameta y delegado en el equipo hispalense.





Hoy cumplo 20 años como DD del SFC. Gracias a todos y cada uno de mis compañeros de viaje ( presidentes, consejeros, entrenadores, jugadores, scouts, ayudantes, empleados, familia, aficionados y MMCC). Sin ellos, nada de lo vivido hubiera sido posible

