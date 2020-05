El Tottenham, una tentación muy seria para Rakitic

El futuro de Ivan Rakitic dará mucho que hablar en el próximo mercado de fichajes. El nombre del jugador croata, cuyo posible destino sigue siendo una incertidumbre, no deja de ser relacionado con diferentes equipos, siendo cada vez más evidente que su etapa en el Camp Nou está cerca de terminar.

El deseo del jugador, como ya ha reiterado en varias ocasiones, es continuar jugando en el Barça, pero en el club catalán no piensan no mismo. La directiva culé cree que es el momento adecuado para vender al futbolista, pues aún tiene mercado y se podría recuperar la inversión que se hizo por él. El Barça, además, necesita vender para poder acudir al mercado con poder económico.

Tras ser relacionado con la Juventus, el Atlético o el Sevilla, el Tottenham es el nuevo equipo interesado en fichar al centrocampista croata. Según informa Mundo Deportivo, el club inglés se presenta como una opción muy interesante tanto para Rakitic como para el Barça.

De momento, ninguno de los primeros clubes interesados puede complacer las peticiones del croata. La Juventus no termina de ver claro su fichaje debido a su edad (32 años), el Atlético no puede ofrecerle un contrato de larga duración debido a su política de contratos con jugadores mayores de 30 años y el Sevilla, el principal deseo de Rakitic si tiene que abandonar el Barça, no puede pagarle la ficha que exige. Recordamos que el jugador croata cobra cerca de ocho millones anuales.

En esta tesitura aparece el Tottenham, equipo que asumiría sin problemas la ficha del jugador, le ofrecería un contrato de alta duración y además permitiría a Rakitic seguir jugando al máximo nivel en un equipo con altas exigencias deportivas.

El conjunto londinense tiene además una baza muy importante, el interés del Barça en uno de sus jugadores, Tanguy Ndombele. El futbolista francés es uno de los nombres que maneja la directiva azulgrana para reforzar el centro del campo, y si el Tottenham se decide a incluirle en la operación, la llegada de Rakitic a la Premier se podría agilizar.