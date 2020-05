Sergi Gómez y la Champions: "Son once finales y depende de nosotros"

Sergi Gómez, central del Sevilla FC, ha pasado por los micrófonos de la radio oficial del club nervionense para contar cómo fue el día de ayer en la ciudad deportiva, donde los jugadores regresaron para someterse a los test PCR y las pruebas médicas con el objetivo de regresar este viernes a los entrenamientos individuales sobre el césped.

El zaguero catalán ha reconocido, como también ha hecho Gudelj, que tenían muchas ganas de reencontrarse con los compañeros aunquen no se hayan podido abrazar ni acercar. "El hecho de coger el coche y hacer el camino habitual se hizo raro. Han sido dos meses, más de las vacaciones que tenemos en verano. Teníamos muchas ganas de vernos allí, pero ya una vez que llegas y te esperan con mucho protocolo y manteniendo las distancias pues se hizo todo muy raro. Teníamos un mapa con todas las fases que teníamos que ir cumpliendo, no había margen de error, estaba todo perfectamente planificado. Se pueden hacer las cosas bien hechas, fue un claro ejemplo", ha explicado.

En esta misma línea, el jugador blanquirrojo ha admitido que tienen muchas ganas de entrenar y ojalá si todo marcha bien, de poder reanudar la competición: "Es un paso adelante. Nos quedan unos cuantos aún si finalmente se consigue jugar de nuevo, pero ya estamos ahí en nuestro hábitat, aunque sea a distancia. Toca empezar a trabajar de forma individual y veremos cómo va siendo. No va a ser igual que estando todos juntos pero hay que adaptarse. El que mejor lo haga va a ser el que va a triunfar".

En cuanto al trabajo que han ido realizando durante estas semanas en sus respectivos domicilios, Sergi Gómez ha destacado la profesionalidad de toda la plantilla. "Aquí se demuestra la capacidad y la implicación ha sido máxima. Hemos tenido comunicación cada día. Tiene mucho mérito. Se pueden hacer muchas cosas hay se ha demostrado que todo tiene una solución. Quiero darle la enhorabuena a todo el mundo", ha dicho.

También ha incidido el central sevillista en la importancia de haber mantenido la unidad del grupo pese a la distancia: "La situación del equipo no es casualidad. Que estemos terceros es que hemos jugado a muy bien nivel y eso es gracias a la unión de todo el grupo. Hay un buen rollo genial desde el principio con muchísima gente nueva. Hemos hecho un gran trabajo entre todos para eso y es lo que se está viendo reflejado en la clasificación. Esta situación y la vuelta es extraño para todos. De nosotros depende verlo con buenos o malos ojos. Sería una lástima no aprovechar lo que hemos hecho hasta ahora. Son once finales para cerrar de forma positiva lo que hemos estado haciendo y va a depender exclusivamente de nosotros".

Volviendo al tema de la posible reanudación de LaLiga, el catalán se ha mostrado optimista siempre y cuando se garantice la seguridad: "Nosotros está claro que si hay contacto estamos expuestos, pero se están siguiendo las medidas de seguridad y de sanidad lo más minuciosamente posible. Puede haber cosas incontrolables, un desliz, por eso estamos así en todo el mundo. Cuanto más controladas estén las cosas que sí que puedes controlar, mejor va a ser para todos".

Y en esa posibilidad de regresar a la competición, Sergi Gómez espera seguir teniendo la continuidad que tenía hasta antes del parón por la pandemia de la Covid-19. "La receta es saber qué es lo que te ha llevado hasta aquí. Detrás de cada uno hay una trayectoria, de momentos buenos y malos. Si apuestas por algo, cueste lo que cueste lo vas a conseguir. Mis prioridades eran estar en Sevilla, tenía cuatro años de contrato por delante y los quiero cumplir. A veces las cosas no se dan como uno quiere, pero hemos venido a currar y a trabajar", ha explicado el catalán.

Por último, el sevillista ha resaltado la capacidad que tuvo el equipo para sobreponerse a una mala racha de resultados en las últimas jornadas de la competición: "Siempre se pasan por momentos inesperados. El equipo que sabe pasar por esos momentos es el que termina triunfando. Hemos pasado por resultados que no nos acompañaron y la eliminación de Copa no fue en el mejor momento, pero el equipo se repuso y lo superó. De eso se trata, única y exclusivamente".