Emery: "He estado en el Sevilla, pero si me llamase el Betis..."

Unai Emery deslizó hace unos días la posibilidad de volver a entrenar en España próximamente. "Después de cuatro años fuera si tengo una posibilidad de volver a España y me encuentro con ganas, quiero afrontarla", indicó el preparador vasco en una entrevista realizada por el diario AS.

Ahora, en una nueva entrevista realizada por el mismo diario, Emery no ha tenido problema alguno en afirmar que no le importaría cuál fuera el club en cuestión, incluso si se tratase de un rival de algunos de los equipos a los que ha entrenado en España.

"Mi corazón siempre ha estado con la Real Sociedad, donde estuve 10 años, pero si alguna vez me llamase el Athletic...", fueron las palabras del técnico, que además hizo la misma comparativa haciendo referencia a otros dos equipos por los que pasó: "He estado en el Valencia, pero si me llamase el Levante... He estado en el Sevilla, pero si me llamase el Betis... Donde me quieran y me sienta reconocido allí estaré, y eso será lo que prime. Yo soy un profesional".

Emery se encuentra actualmente en Valencia a la espera de que se vayan desarrollando los acontecimientos con respecto a la situación del coronavirus y también, esperando una posible oferta de trabajo: "Uno está donde le quiere. Ahora resido en Valencia por estar con mi hijo, pero me empadroné en Madrid. No sé dónde va a estar mi próximo proyecto, estoy abierto a todo".

El ex-técnico del Arsenal también mostró su deseo de que todo vuelva a la normalidad lo antes posible: "Confío en que para el año que viene haya una vacuna o un tratamiento para volver a la normalidad en los estadios y en los partidos se vuelva a disfrutar del ambiente del fútbol".