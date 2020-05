Reflexiones y objetivos de Óliver Torres

Óliver Torres, con la amabilidad que le caracteriza, explica cómo ha llevado el confinamiento en su casa y las sensaciones en un regreso al trabajo tan condicionado por el protocolo contra el coronavirus. "Fueron duros los días en casa según lo mires, yo pienso que las circunstancias están ahí y hay que adaptarse. Ha habido días suficientes para analizar y reflexionar y mejorar en algunos aspectos. Había ganas de retomar la rutina, claro, pero hay que mirar siempre lo positivo de las cosas", indicó el de extremeño, que ha aprovechado el tiempo encerrado para ampliar horizontes.

"Empecé la cuarentena con ganas de hacer cosas que no me había planteado; magia, cocinar a niveles que ni yo me imaginaba... Me quedo con eso, de todo se aprende y nos hemos conocido mejor y ha servido para valorar todo lo que tenemos", comentó en los medios oficiales Óliver, que agradece el control que llevaron todo el tiempo el cuerpo técnico sevillista: "Los preparadores físicos y el club nos dieron las medidas necesarias para hacer un trabajo apto en esta mini-pretemporada, estamos muy contentos y muy agradecidos porque el trabajo ha sido magnífico".



En este sentido, Óliver Torres habla de ilusión. "Tenemos la emoción de un niño que vuelve a pisar el campo y a tocar un balón. Las sonrisas en nuestras caras. Este grupo, aparte de buenos futbolistas, es de buenas personas y se echaba de menos compartir buenos momentos con ellos, así que ahora intento disfrutarlo cada día más si cabe después de lo que ha pasado y valorarlo".

Además, afirma que todos han vuelto a muy buen nivel: "Hay grandísimos profesionales y sabíamos que íbamos a estar al 200%. Hemos venido muy motivados, con muchas ganas de trabajar y de volver otra vez a la dinámica y estamos deseando que llegue el primer partido. Es muy diferente poder entrenar en grupo, poder interactuar con los compañeros es fundamental. Hay alegría, te enfadas, te vas a casa enfadado por perder una posesión... Esto es parte de nuestro ADN y la verdad que se echaba muchísimo de menos".

Como no podía ser de otra forma, el centrocampista también habló sobre el primer compromiso que afrontarán tras el parón, el derbi contra el Betis, si bien Torres no quiere ir más allá del próximo entrenamiento. "En el horizonte se vislumbra, pero la realidad está puesta en el entrenamiento de cada día. Es una situación que nunca hemos vivido y tenemos que ir poquito a poquito. Está claro que sabemos que el primer partido para el que nos preparamos es el del Betis, que es muy importante en la ciudad y que tenemos que darlo todo. Por otro lado, ilusiona mucho retomar la UEFA Europa League. Veremos a ver en qué formato lo hacen en qué fechas, pero el Sevilla siempre se marca como objetivo esta competición y nosotros, que somos los protagonistas, tenemos muchas ganas de hacerlo y de competir a esos niveles".

Evidentemente, cree que las nuevas condiciones, sin público y la acumulación de partidos, influirán en el desarrollo de los partidos, al igual que otros factores: "La ilusión y la preparación van a influir. Los partidos se van a decidir por pequeños detalles y ahí hay que intentar sacar ventaja. Estos detalles se trabajan en los entrenamientos día a día y tenemos que enfocarnos en mejorar cada día, en recuperar la dinámica de trabajo con el entrenador para poder ver un gran equipo. Todo es nuevo y es raro. El fútbol es de los aficionados, pero es una situación excepcional que nadie la quería y tenemos que adaptarnos porque va a ser así durante algún tiempo. Lo más bonito es marcar goles y celebrarlos con la gente, pero ojalá tengamos que no celebrar muchos goles, eso será buena señal".

A nivel individual, espera que la vuelta sea un punto y seguido para él, que llegó al parón en un gran momento: "Lo dejé en un buen punto como fue el partido de Osasuna. Mi evolución continúa y quiero ser la mejor versión de mí mismo y trabajo cada día para lograr eso y pensando en ello para poder ayudar al equipo. En estas once finales espero poder dar mi mejor rendimiento".