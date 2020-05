Ángel Torres descarta a Escudero

Sergio Escudero no hará las maletas con destino a Getafe, según Ángel Torres.

Sergio Escudero no hará las maletas con destino a Getafe, según Ángel Torres. UESyndication

La reestructuración de los laterales es uno de los aspectos que ocupa a Monchi y su grupo de trabajo de cara a la construcción del Sevilla FC de la 20/21, especialmente en el costado izquierdo.

La marcha de Reguilón, quien cumple su año de cesión y tiene que volver al Real Madrid en principio, sumado al incierto futuro de Sergio Escudero, quien afrontará su último año de contrato y podría buscar un nuevo destino en el que se sintiera mucho más importante, son los argumentos que empujan a ello a Monchi y los suyos, pudiendo tener que buscar uno o dos jugadores para dicho costado, sumados a otro para el diestro, como recambio de un incuestionable Jesús Navas.

Ahora, Ángel Torres arroja algo de luz al asunto, siendo el Getafe CF uno de los clubes con el que más se ha vinculado al vallisoletano en los últimos meses. Nada que ver con la realidad; al menos así lo esgrime Ángel Torres durante una entrevista con Marca: "No van a venir ni Escudero ni Garay y, en el caso de Jason, sólo hemos pedido al Valencia una prórroga de la cesión hasta agosto, que es lo que nos han solicitado desde LaLiga".

El propio Escudero ya se refirió a su posible vuelta al Getafe días atrás, apostando por continuar en el Sevilla FC al menos hasta final de su contrato: "Eso son cosas que salen. Yo no sé nada y estoy centrado en el Sevilla. Llevo cinco años, me queda otro aquí y el Sevilla es mi casa. Estoy muy contento y no puedo decir nada".