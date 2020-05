La aplicación del Big Data, según Monchi

Su año en la Roma le sirvió a Monchi para muchas cosas, tanto a nivel profesional como personal, pero una de las más importantes tiene que ver con el aprendizaje y perfeccionamiento de la aplicación de algunas herramientas tecnológicas para optimizar los recursos en las direcciones deportivas. Fue allí donde Monchi conoció en profundidad todo lo que podía ofrecer el 'Big Data' o la Inteligencia Artificial y sus diferentes ramas como el Machine Learning.

Sobre ello ha hablado el de San Fernando en el undécimo capítulo de la Master Class que está impartiendo a través del perfil de Youtube oficial del club, en el que defiende que es una herramienta útil aplicable a muchos aspectos del deporte, no sólo a la planificación deportiva. "Tienes que saber qué dato te interesa para crear tu demanda. En un partido de fútbol hay ocho millones de datos. Esos datos se puede tratar para sacar conclusiones. No todo te sirve. Si quiero saber el estado físico de mi equipo, me interesa saber cuánto he hecho en velocidad o en volumen", señala.

Monchi, defensor a ultranza de estas apps, entiende que en nuestros días todas las direcciones deportivas deberían manejarlas, si bien añade que el abuso de las mismas puede ser perjudicial. La Inteligencia Artificial no debería sustituir el criterio del profesional, que, en última instancia, es quien debe tomar las decisiones y, en consecuencia, asumir las responsabilidades. "Hay que saber qué dato nos interesa. Es malo no tenerlo como abusar de la saturación. Para mí el Big Data es fundamental en tres áreas de un club de fútbol. El scouting, la prevención de lesiones y el mercado. En esos tres campos, el uso del Big Data nos va a hacer mejores que el resto. No firmaré a un jugador solo por el dato, pero no firmaré a un jugador si antes el dato no me ha dado la señal. La estadística te ayuda a reducir el riesgo y a ganar tiempo".



La información es poder, que en el caso del fútbol se traduce en capacidad para elegir la mejor opción, adelantarse a rivales en el mercado u optimizar tus propios recursos para que rindan al máximo, algo en lo que Monchi ha demostrado ser todo un experto. "En la prevención de lesiones es bueno analizar cómo ha dormido el futbolista, cuánto ha dormido, cómo es su alimentación, cómo ha recuperado. Si metemos todos esos datos, podemos sacar conclusiones de por qué hay lesiones. Y en el mercado, antes se establecía el precio de compra o de venta por la intuición, no había otra estrategia. El dato ayuda en comparación con el pasado. Si los analizas, ayuda para ver por cuánto lo vendes sabiendo que su precio es el más alto y también para comprar a un futbolista que por diferentes circunstancias está en su precio más bajo".