Sueños cumplidos y mucho futuro en Nervión

Sólo tiene 16 años y vive cada entrenamiento como un sueño cumplido. Juanlu Sánchez es otra perla de la Carretera de Utrera, otro producto de la cantera nervionense que ya se ha saltado varios escalones y se entrena con el primer equipo de cara a la reanudación liguera. Lopetegui le ha dado la oportunidad de mostrarse y no piensa desaprovecharla. De momento, cada día va al entrenamiento con una sonrisa de oreja a oreja.

"Todo canterano sueña con esto. Estoy en una nube y para mí es un sueño. Lo que quiero es que me llegue la oportunidad y poder aprovecharla. El trabajo está siendo duro, pero esto es así. Con estas circunstancias no queda otra y aprovecho cada día para mejorar y para aprender. Así, si me llega la oportunidad, podré estar preparado al 100%", explicó en los medios del club Juanlu, que ya se imagina en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con la camiseta del primer equipo. "Cuando vas al campo ya te imaginas jugando ahí y es lo mejor que me podría pasar. Mi sueño sería debutar y lo que está pasando es increíble. Este año me está sirviendo mucho para mejorar y para madurar. La Segunda B es una categoría muy dura y te exige muchísimo. Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad".

Evidentemente, hace muy poco ni soñaba con la situación actual, codo con codo con las estrellas nervionenses y a las órdenes del exseleccionador español: "Hace unos años es algo que ni me imaginaba. Cuando llegas es totalmente diferente, porque soñaba con jugar con ellos y estoy ahí. Por mucho que te digan, es una experiencia totalmente nueva. Si logro debutar ya sería un sueño totalmente hecho realidad, pero hay que estar preparado".

Aunque está viviendo un sueño, Juanlu no separa los pies del suelo y sabe que todavía puede ser pronto para él, si bien piensa maximizar y aprovechar cada minuto. "Soy muy joven y sé que a lo mejor todavía no me llega el momento, pero espero que me queden muchos años por delante aquí. Esto es un trabajo del día a día".

Cuestionado por su posición natural, Juanlu no se encasilla y asegura que está abierto a desempeñarse donde haga falta, incluso como lateral derecho. "Todo lo que sea jugar, suma. Yo me siento cómodo en todas las posiciones y eso es muy bueno. En el lateral derecho también y además puedo fijarme en un jugador como Jesús. Estoy muy contento con este nuevo pasito", comentó el joven y espigado canterano, que ha sido una de las sensaciones del filial en los minutos de los que ha disfrutado.

En estos días está disfrutando de una 'master class' con las figuras sevillistas, entre las que destaca a varios de sus baluartes, entre ellos a Jesús Navas, que no deja indiferente a absolutamente nadie. "Al final todos te sorprenden, pero hay dos o tres que los ves jugar y tienen un nivel increíble. Banega me sorprendió mucho la primera vez, luego Jesús Navas, Óliver...". Además, tiene claro quiénes son sus referentes: Jesús Navas, Rakitic y Reyes: "Siempre me han marcado".