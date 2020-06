"No queramos ganar el derbi antes de jugarlo"

El Gran Derbi que enfrentará a Sevilla F.C. y al Real Betis el próximo 11 de junio en el Ramón Sánchez-Pizjuán no tendrá público en las gradas, pero la salsa y el picante abundan en la capital andaluza tras el cruce de declaraciones de los últimos días de Loren, Del Nido, Capi o Caparrós. Siempre sensatos y mesurados, Monchi y Serra Ferrer rebajaron el tono y apostaron por un discurso menos altisonante al que este jueves se ha sumado el central nervionense Jules Koundé, quien augura un partido "muy complicado" y pide "no querer ganarlo antes de tiempo".

El joven zaguero francés ha asegurado que no ve tantas distancias entre verdiblancos y blanquirrojos, a pesar de lo que diga la clasificación. "Creo que el Betis tiene un muy buen equipo. Hay 14 puntos de diferencia entre nosotros, pero no sé si eso refleja la distancia de calidad entre los equipos. El Betis es un buen equipo y creo que va a ser un partido muy difícil, como ya lo fue el primer derbi, donde nos fue difícil ganar", ha opinado en una entrevista a Muchodeporte.

Del eterno rival, Koundé destaca el "alto rendimiento" de Nabil Fekir, a quien conoce a la perfección. "He jugado contra él muchas veces en Francia y es un gran jugador, tiene mucha calidad y con el balón es muy bueno. Es al que mejor conozco, no he visto tantos partidos del Betis para decir otros jugadores, pero sé que es un buen colectivo, con futbolistas que pueden marcar diferencias. Tenemos que estar tranquilos para hacerlo bien. No queramos ganarlo antes de tiempo. No nos ponemos presión, es un partido especial y confiamos en nosotros", ha añadido sobre el derbi, al que espera llegar en la mejor forma posible.

"Tenemos una semana aún por delante y aunque todavía no estoy a tope, me siento muy bien. Trabajé muy bien durante el confinamiento, con el plan que nos mandó el club y todo el equipo está bien. Ahora tenemos que ajustar algunas cosas para estar listos del todo". "El físico se va rápidamente y hay que cogerlo otra vez, pero llevamos tres semanas trabajando y sobre todo los siete últimos días estamos trabajando aspectos para recordarlos, cómo jugar, presionar...", ha explicado, antes de redundar en que sabe "lo que es un derbi". "Es un partido especial. Son mucho más que tres puntos. Tenemos muchas ganas, además es el primer partido y vamos a esforzarnos para estar listos. Va a ser un partido muy difícil y tenemos muchas ganas", ha señalado.

Champions y Juegos Olímpicos, sus sueños



En este sentido, Koundé espera que no se note demasiado la ausencia del sevillismo jaleando en las gradas: "No estamos acostumbrados a jugar sin público y vamos a tener que acostumbrarnos. Hay muchos detalles que pueden ser importantes y hay que estar muy atentos, muy concentrados y metidos en lo que hacemos para no cometer errores. Nuestra afición nos ayuda muchísimo en cualquier situación que podamos tener en el campo, pero ya sabíamos que si LaLiga se reanudaba sería sin público y hay que estar listo para hacerlo. Es una pena porque el derbi es una barbaridad, con dos aficiones que son increíbles, pero hay que olvidarse de eso y centrarnos sólo en lo que podamos controlar".

"A veces es difícil jugar también con público, hay jugadores que se pueden sentir presionados por la reacción del público, pero el fútbol es un juego, es importante y es nuestro trabajo, pero no tenemos que tener demasiada presión, porque no ayuda. Hay que entender la presión y que sea positiva", ha continuado exponiendo el jugador galo, quien ha revelado que "Fernando está recuperado de su lesión" y se alegra de "tener de vuelta a un jugador tan importante para el equipo" en una recta final en la que hay mucho en juego: "Tenemos 11 partidos sólo y hay que pelear para terminar la temporada bien, porque desde el inicio hemos hecho un buen trabajo, estamos en la posición que queremos y tenemos que defenderla. Tenemos que estar en la Champions".



Para Koundé, jugar la Champions con el Sevilla la próxima temporada es una de sus grandes aspiraciones en su aún corta carrera. Además, 2021 puede ser el año para ver cumplido ese deseo y otro no menos ambicioso: "Espero jugar los Juegos Olímpicos. Era un gran reto este año y espero jugarlos el próximo verano. Es una competición muy especial, muy particular, con sensaciones increíbles. En el fútbol no se pueden jugar siempre. Es sólo una vez y es el momento". "Tengo un año para jugar bien con el Sevilla y convencer al míster de que tiene que seleccionarme. La verdad es que no me ha llamado nunca, pero estoy trabajando. Si no estoy en las listas (de la sub 21 de Francia), es porque tengo que trabajar más, progresar y mejorar más cosas de mi juego. Voy a seguir trabajando para que me convoque", ha prometido.