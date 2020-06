Geraldes, su frustrada llegada al Sevilla FC y la intromisión por Carvalho

Antes del regreso de Monchi al Sevilla FC, André Geraldes fue una posibilidad real para la dirección deportiva del Sevilla FC tras la marcha de Óscar Arias. Finalmente no se dio, pero desde luego, Geraldes, tras salir del Sporting de Portugal, ha sabido recuperar su estatus, convirtiéndose en el director deportivo de moda en el país vecino al ascender con el modesto Farense a la Liga NOS, del cual ya ha anunciado su marcha.

"Actualmente estoy estudiando nuevos proyectos. Veamos qué tipo de proyecto voy a adoptar. Hay algunas invitaciones nacionales e internacionales y vamos a estudiar qué es lo más adecuado para lo que estoy buscando. En este momento es necesario tener tranquilidad para no correr riesgos innecesarios", ha asegurado Geraldes, en la órbita del Milan, en una amplia entrevista con 'Transfer20', donde justificó su salida del Farense tras dos ascensos consecutivos: "Hay momentos en los que tienes que saber salir. Cuando hay directivos que llevan muchos años del club y muchas personas que tienen una opinión dentro de la estructura sólo porque has llegado a la Primera división€ Eso no es compatible con mi forma de trabajar en el fútbol".

Pero echando la vista atrás, Geraldes admite que le habría gustado trabajar en un club de la dimensión del Sevilla FC. "Sí, no puedo negar lo obvio. Tengo un cariño especial por el fútbol español, soy un estudioso del fútbol español y realmente me gusta España. Sigo todo, desde La Liga hasta la Segunda división B. Tengo grandes amigos en España y me identifico con la cultura", señaló, al tiempo que elogiaba la figura de Monchi: "Hemos tenido la oportunidad de hablar algunas veces. Creo que hace un trabajo brillante y que es uno de los mejores en el campo de la dirección deportiva. Cuando no estaba en el Sevilla FC, hablamos con el club, pero en ese momento las circunstancias no nos permitieron llegar a un acuerdo".

El director deportivo del Sporting de Portugal, además, tiene entre sus grandes ventas la de William Carvalho al Betis, desvelando que hubo alguna intromisión del Sevilla FC en la recta final de esa negociación. "Quien negoció la venta de William Carvalho al Betis fue uno de los grandes agentes en España y en toda Europa; mi amigo personal José Fouto Galván. Siempre dirigió las negociaciones con el Real Betis desde el principio. Es cierto que al final de la negociación con el Betis, alguien de Sevilla llamó a José tratando de contratarlo, pero José es una persona muy profesional. La palabra estaba dada al Betis y William se acabó yendo, también, a un club grandísimo como el Betis".

En este sentido, Geraldes elogió al club verdiblanco, pero negó que esté en las quinielas para convertirse en su futuro director deportivo. "No hemos hablado, pero el Betis es un club con una afición fantástica. Son una fuerza del fútbol en España y merecen estar en la pelea por los lugares de arriba, en la lucha por Europa. Es un gran club con una afición espléndida, por lo que nunca puedes decir nunca cuando se habla de un club como el Betis", sentenció.