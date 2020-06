La "espinita clavada" de Reguilón con el Barça

Si de por si ya motiva a cualquier futbolista enfrentarse al FC Barcelona, en el caso de Sergio Reguilón esa motivación de multiplica por el hecho de ser madridista y canterano del Real Madrid, club por el que está cedido esta temporada en el Sevilla.

"Jugar contra el Barcelona es un sinónimo de que he hecho las cosas bien durante mi carrera. Va a ser un partido bonito, espero que sea así, se decide por detalles. En la ida tuvimos tres ocasiones claras y no metimos ninguna, ellos la primera para dentro. Tenemos que intentar no cometer errores tontos, estar concentrados al máximo y se decidirá por detalles", ha expresado el lateral izquierdo en una entrevista al diario As.

De hecho, el sevillista reconoce que tiene "una espinita clavada" con el Barça, al que todavía no ha logrado ganar en los tres partidos en los que se ha enfrentado a los azulgranas: "Tengo una espinita clavada contra el Barça, es verdad. Y ganarle es una motivación extra, por el rival al que nos vamos a enfrentar".

Reguilón no esconde sus ganas de ganar al Barcelona, primero por el Sevilla y seguir con ventaja en los puestos Champions, y segundo, por echarle una mano al Real Madrid en la pugna por LaLiga. "Primero me alegraría por el Sevilla y si puedo ayudar al Real Madrid, muchísimo mejor. En esta Liga puede pasar de todo, se han jugado pocos partidos hasta ahora y está siendo todo raro, muy comprimido. Ahora juego en el Sevilla y me debo a él", ha aclarado.

El futuro de Reguilón

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre qué será de Reguilón la próxima temporada. No parece claro que vaya a tener sitio en el Real Madrid, y el Sevilla vería con buenos ojos una segunda temporada como cedido.

"No sé qué pasará el año que viene, quiero limpiar mi cabeza de eso. Pretendo centrarme en esta temporada, lo que queda de competición, y no pensar nada en el futuro. ¿El Sevilla? Aquí estoy muy a gusto y me han acogido con los brazos abiertos. Éste es un club muy importante", ha explicado Reguilón, que también tiene en mente la Europa League: "Lo primero para nosotros es entrar en Europa. Me encantaría jugar Champions y tenemos luego la recta final de la Europa League, en la que iremos por todo. A ver cómo nos quedan las fuerzas para entonces".