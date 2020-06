Lopetegui: "Nos marcaron cuando más duele, pero el Sevilla FC mereció ganar"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, señaló en rueda de prensa a la conclusión del encuentro que su equipo empató en La Cerámica, que considera que debían de haber ganado el encuentro ante el Villarreal.

"Queríamos ganar en un campo complicado, con un equipo que se le ha puesto el partido de cara casi sin tirar, reaccionamos y además nos meten un gol en el últimos minutos de la primera parte, que es cuando duele. Pero hemos sido capaces de reaccionar, y creo que hemos hecho méritos para ganar. Creo que por el trabajo hemos merecido el tercer gol. Pero ahora debemos seguir, esto va muy rápido y debemos centrarnos en lo que está por venir.", aseguró.

El técnico admitió que tras enfrentarse a un rival directo como el Villarreal en la lucha por las plazas de Liga de Campeones. "Ganando tendríamos más ventaja, pero el empate si no ganas es un mal menor. Yo creo que vamos a estar bastantes equipos en la pelea. Por ello cada partido y cada detalle es muy importante".

Respecto a las seis novedades que presentó en su once inicial, comentó que "los cambios obedecen a este escenario". "Llevamos muchos partidos y no queríamos perder a jugadores por lesión. Hay que estar atento y la idea era sacar a jugadores que pudieran competir en la primera parte y en el segundo tiempo hacer cambios. No hemos podido salir ganando en la primera parte, y en la segunda lo hemos hecho con los cambios".

Tras el resultado de hoy, el Sevilla ha sumado tres empates consecutivos, aunque Lopetegui explicó que "valoro bien el trabajo, aunque es verdad que siempre es mejor ganar". "No hacemos sumas, lo importante es el siguiente partido, recuperar rápido y afrontar cada partido como el de hoy".

Ante el próximo calendario que han de afrontar, ante rivales teóricamente más débiles, recalcó que "lo del calendario más fácil no existe, se puede ver así y no lo es". "Cada partido es una final y es muy importante, todos se juegan algo. Debemos trabajar y competir bien, es lo que queremos y respetamos a todos los equipos. No hay calendario fácil".