Un relevo para los 'pesos pesados'

Hablar de rotaciones cuando hoy se juega, posiblemente, el partido más importante que le queda al Sevilla de aquí a final de temporada puede parecer una locura. El Villarreal llega como un tiro, ha logrado los nueve puntos en disputa desde el regreso del parón y aspira seriamente, tras estos resultados, no sólo a Europa sino a los puestos de Champions. Unas plazas de UCL que a día de hoy cierran los de Lopetegui con sólo cinco puntos de ventaja sobre los amarillos, por lo que ganar o, al menos, no perder se antoja decisivo.

Sin embargo, con cuatro partidos en 11 dias las piernas se resienten. Pese a las cinco sustituciones ya se han visto en esta semana y media que llevamos de competición a jugadores pidiendo un relevo cuando ya no quedaban cambios y se han producido algunas lesiones, no muy graves, pero que se podían haber evitado.

En el Sevilla, Lopetegui ha movido el equipo, pero no tanto como debiera. Navas, Koundé o Diego Carlos lo han jugado todo; Lucas Ocampos, pese a llegar con molestias al 'redebut' ante el Betis, sólo se ha perdido 32 minutos de los 270 disputados y en los dos últimos encuentros, en los que el resultado no estaba claro, Lopetegui lo aguantó en el campo hasta el minuto 84; Fernando no fue titular en el Ciudad de Valencia, pero jugó la mayor parte de la segunda mitad...

Las rotaciones han llegado especialmente en el centro del campo, donde Gudelj, Fernando, Oliver Torres, Banega y Joan Jordán -éste, el único que ha repetido titularidad en las tres ocasiones- sí se han repartido los minutos, pero en los que el argentino ha tenido por ahora menos protagonismo que ninguno de sus compañeros, Franco Vázquez ha aparecido de forma testimonial y Rony Lopes ni siquiera eso.

Ante esto y viendo que el calendario no va a dar respiro, sería entendible que alguno de los pesos pesados 'descansase'. Al menos así lo entiende la afición y así lo ha manifestado en la #EncuestaHelvetia, donde manifiesta que Lopetegui debería darle un relevo a alguno de sus pesos pesados.

Si las rotaciones se mantienen, hoy le tocaría el turno de regresar a Banega, tal vez de descansar a Jordán u otra vez a Fernando, que regresaba de una lesión y ha demostrado estar a un nivel estratosférico; o tener más minutos un Suso que se preveía clave, pero al que sus molestias le han relegado a un papel secundario. Eso o que Munir está en el mejor momento de la temporada. Ocampos, si está para jugar, va a hacerlo. Y tanto De Jong como Navas y los dos centrales no han tenido el desgaste de sus compañeros como para requerir un cambio que no sea por motivos tácticos.