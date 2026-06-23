Matías Almeyda no descendió a Segunda, pero los tres árbitros con los que tuvo más problemas, sí

En una forma de justicia divina en diferido, el CTA ha decretado que Muñiz Ruiz y Galech Apezteguía, los dos colegiados que expulsaron al de Azul en su etapa nervionense, acompañen a la categoría inferior a Cuadra Fernández, que acusó al 'Pelado' de machista por un comentario a su asistente

Matías Almeyda fue destituido como técnico del Sevilla FC antes de que éste cayera a puestos de descenso. De hecho, estaba a tres puntos. El equipo blanquirrojo acabó salvándose por un punto, como en la 24/25. Técnicamente hablando, a diferencia de su etapa como jugador, no acarrea como entrenador el 'Pelado' con la mochila de bajar a Segunda. Los que no pueden decir lo mismo son los tres colegiados con los que más se enfrentó en la 25/26, los dos que lo expulsaron y el que le acusó de machista por un supuesto comentario a su asistente. En una especie de justicia divina en diferido, el CTA ha decretado que no merecen seguir en Primera.

Galech Apezteguía: un careo que le costó caro

El pamplonés Iosu Galech Apezteguía, recién ascendido a la elite, vuelve a bajar por un conjunto de malas actuaciones que afectó también al eterno rival (señaló el polémico penalti de Valentín Gómez ante el RCD Espanyol que luego detuvo Pau López y acusó en el acta de amenazarle al director deportivo del Real Betis, Manu Fajardo). En el duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Deportivo Alavés, echó a Matías Almeya a instancias de sus ayudantes en la banda por protestar y el argentino se le encaró para pedirle explicaciones. Fue sancionado con siete partidos de suspensión y, aunque le redujeron la pena, no volvió a sentarse en el banquillo nervionense.

Muñiz Ruiz: una roja en la sombra en el Bernabéu

Tras la expulsión de Marcao Teixeira y el indulto a Rodrygo Goes por dos entradas que podrían haber significado también la roja, Matías Almeyda protestó y Alejandro Muñiz Ruiz le comunicó que no saldría en la segunda parte, porque lo había echado. Luego, en el Santiago Bernabéu ocurrieron más cosas, con penalti al limbo sobre Juanlu Sánchez, otros señalados que no eran y que rectificó al menos el VAR... Un espectáculo dantesco que, entre otras muchas decisiones, se supone, ha costado el descenso a Segunda división del árbitro gallego, de los peores para el CTA de LaLiga. En su caso, formará parte del equipo de videoarbitraje.

Cuadra Fernández: el comentario inadecuado a Porras Ayuso

Trascendieron las imágenes en el túnel de vestuarios de Mestalla al descanso de un Valencia CF-Sevilla FC en las que Matías Almeyda pide explicaciones a Guillermo Cuadra Fernández, el descenso más sorprendente al tratarse de un colegiado internacional con mucha experiencia, por la amarilla que le mostraron por un presunto comentario machista hacia la asistente Guadalupe Porras Ayuso que el de Azul negaba. Después de que lo ignoraran y visiblemente enfadado, no quiso referirse más en sala de prensa a aquel incidente, ofendido el ahora preparador de Rayados de Monterrey por tales insinuaciones.