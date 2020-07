Todos coinciden en el Sevilla FC: Diego Carlos y Koundé necesitan ayuda

La portería, con un futuro bastante incierto, y el sustituto de Banega en la sala de máquinas del centro del campo del Sevilla FC son los asuntos de los que más se habla de cara a la planificación de la próxima temporada, una ardua tarea para la que la afición confía plenamente en la capacidad de Monchi para reforzar a un equipo que también muestras carencias en la zona defensiva.

La plantilla se le ha quedado algo corta a Julen Lopetegui en su maratoniana lucha por la Champions en el comprimido calendario que ha dejado el coronavirus. Si bien suplió con Suso y En-Nesyri las salidas invernales de Chicharito, Dabbur y Bryan Gil, es evidente que el técnico nervionense anda corto de efectivos en la retaguardia después de que también se marcharan a mitad de curso el central Daniel Carriço (Wuham) y el extremo reconvertido a lateral derecho Alejando Pozo (Mallorca); amén de otras bajas como las de Nolito (Celta).

Jesús Navas sigue sin sustituto natural y, para darle algún respiro, el técnico vasco se ve obligado a desplazar a la banda a otro de sus fijos: Jules Koundé. Así lo hizo en Villarreal y, presumiblemente, lo volverá a hacer cuando el palaciego vea una amarilla más, ya que está apercibido y la siguiente amonestación acarreará un encuentro de sanción. Si el galo debe hacer de lateral, Sergi Gómez -desafortunado en La Cerámica-, tirar de la cantera o la reubicación de Numanja Gudelj o Fernando son las únicas alternativas que Lopetegui tendría para acompañar a Diego Carlos.

Además, cabe recordar que Koundé y Diego Carlos tendrán que descansar en algún momento. Hasta ahora, han completado todos los minutos de los seis encuentros que ha disputado el Sevilla desde el regreso a la competición; una evidencia más de que la plantilla necesita reforzar el eje de la zaga de cara a la próxima temporada; opinión respaldada de manera abrumadora por los votantes de la última #EncuestaEDHelvetia.

En la pregunta diaria a los lectores que formula ESTADIO Deportivo, se pulsó la opinión del sevillismo acerca de la necesidad de fichar a otro zaguero, con el nombre de Marcos Senesi (jugador de 23 años del Feyenoord holandés) sobre la mesa. En este sentido, un aplastante 93 por ciento de los participantes en la encuesta ficharía al defensor argentino para aliviar la carga de minutos de la formidable dupla formada por Koundé y Diego Carlos.

Es decir, sólo a un siete por ciento de los votantes no le convence la opción de Senesi, por quien el Sevilla ya habría ofertado, o no ve necesario reforzar una demarcación para la que también viene sonando con fuerza el nombre de Jhon Locumí, central que ha destacado esta temporada en la Jupiler Pro League de Bélgica en las filas del Genk y que no se escapa al afinado radar de Monchi.