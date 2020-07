Lopetegui, sobre las cuentas de la Champions, Munir y los suplentes.

Con rabia. Así celebró Julen Lopetegui en la banda de San Mamés la tercera victoria consecutiva del Sevilla FC, que deja a los nervionenses a un paso de certificar su presencia en la Champions. Pero el técnico vasco nunca se sale del guion. Ni por esas afloja y sigue avisando de que aún habrá que remar con fuerza para llegar a buen puerto.

"¿Casi en Champions? Estás embarazado o no lo estás€ medio embarazado nunca estás", señaló Lopetegui a la conclusión de un partido en el que, en su opinión, el marcador hizo justicia. "Nos ha costado mucho pero ha sido merecido. En la primera parte no se han acercado prácticamente con peligro, pero luego se han adelantado; es lo que tiene el fútbol. En la segunda, hemos estado muy bien, hemos demostrado mucha personalidad y nos hemos llevado los tres puntos".

"Llevamos en el fútbol muchos años y sólo se celebra algo cuando se consigue. Vamos a por el objetivo grande y aún no está conseguido, queda ganárnoslo en el campo, el Mallorca se juega la vida porque ahora tiene opciones. El contexto de fuera no nos ayudará a ganar los partidos y sí nuestra inteligencia para aislarnos. El ruido no lo compro. Todos los equipos sufren para ganar, cada partido es una batalla y se sufre mucho, todos los equipos. No esperes ningún partido donde no se sufra", insistió el ex selecionador, siempre prudente.

Por otro lado, Lopetegui también se refirió al buen momento que está viviendo Munir, de nuevo de los más destacados, tras el parón: "Está trabajando muy bien, vino muy bien después del confinamiento. Tiene una buena mentalidad, escucha, quiere crecer, en los momentos duros ha sido positivo, y está preparado para ayudarnos muchísimo".

Pero no sólo quiso elogiar el técnico sevillista al hispano-marroquí, alabando la implicación de todo el grupo en este maratón de partidos: "Han salido jugadores que no jugaron el partido pasado, necesitamos de todos, no tenemos una plantilla excesivamente larga y en este escenario es importante que todos se sientan importantes, en tres días jugamos otro partido importantísimo".