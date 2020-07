El regreso de Rakitic al Sevilla FC, en manos de Setién.

El futuro de Ivan Rakitic será a buen seguro uno de los culebrones del verano. Con sólo un año más de contrato por delante, el FC Barcelona, necesitado de liquidez para reforzar su plantilla, desea traspasar al croata y evitar así que se marche libre en 2021. Pero el centrocampista, por su parte, no quiere ser utilizado como moneda de cambio en cualquier operación y, en caso de salir del Camp Nou, tiene claro que su deseo es regresar al Sevilla FC.

Sin duda, se trata de un complicado escenario porque, a su vez, el club de Nervión no puede pagar un traspaso y al mismo tiempo el elevado salario del jugador, aunque el Barça podría verse obligado a vender por un precio reducido, si bien mientras tanto la situación se encuentra encallada y no son pocos los que piensan que su regreso al Pizjuán se aplazará un año. Eso sí, siempre que Rakitic vea opciones de seguir jugando y siendo importante el Barça, pues tampoco está dispuesto a dejar pasar una campaña en blanco por volver a un club al que ha lanzado multitud de guiños.

Aquí es donde entra en escena en este culebrón la figura de Quique Setién. Con el ex entrenador del Betis, Rakitic ha vuelto a recuperar el protagonismo perdido y, según cuenta Mundo Deportivo, el croata ha decidido ligar su futuro al del cántabro. Según fuentes de su entorno, el ex sevillista "está volcado con el Barça", y su idea no es otra jugar la próxima campaña de azulgrana€ si Setién sigue a frente del equipo. En caso contrario, si llega un nuevo entrenador y comprueba que no cuenta demasiado para él, pediría salir, siendo la única salida que contempla la de su regreso al Sevilla FC, con lo que volveríamos a la casilla de salida.

"Con Ivan he hablado una o dos veces, porque tengo una magnífica relación con él y me preocupa su familia, al igual que a él la mía, mensajes normales entre amigos, pero no ha habido nada más allá de eso. Tenemos que estar centrados en el presente. A día de hoy, sinceramente, no hay absolutamente nada con Rakitic", aseguraba al respecto Monchi el pasado mes de mayo.

Sin embargo, no cabe duda de que el nombre de Rakitic estará sobre la mesa del director deportivo sevillista en el incierto mercado de fichajes que arrancará el próximo 4 de agosto. Del papel que el Barça haga en la Champions con Setién al frente dependerá el futuro del técnico santanderino y, por ende, puede que también el del croata. Será otro capítulo más de este largo culebrón.