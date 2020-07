"Aquí viví los mejores años...", la despedida de Banega de su Sevilla

"Espero dar lo mejor hasta el último momento, gracias por lo que me dieron a mí y a mi familia, creo que los mejores años de mi carrera los he dado en el Sevilla. Ya son cinco años aquí y siento que ya le di todo al Sevilla". Con unas palabras similares a las que dijo ante la afición el día que anunció su marcha al Inter, Éver Banega se despedía en un vídeo de LaLiga de una competición en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera, de la que aún es su afición y de un Sevilla FC que no olvidará y en el que ha vivido los mejores momentos de su carrera deportiva.



"Tengo muchos y muy buenos recuerdos", asegura el argentino, quien llegó muy joven al Valencia y también estuvo cedido en el Atlético, y que sitúa a Emery como clave en su carrera. "Creo que le debo muchísimo a él", admite Banega, quien narra cómo fue su llega a Nervión: "Me llama Unai cuando estaba en Newell's -cedido- y me preguntó por mi situación. Mi idea era salir del Valencia. Me dijo 'Yo estoy en Sevilla, piénsatelo'. Lo hablé con mi agente y cuando volví a Valencia ya se cerró todo".



"Él me conoce y sabía lo que podía dar y me hice a la idea que él me iba a ayudar mucho. Sin duda los mejores años de mi carrera los he dado aquí. Gané la Europa League y dije 'éste es mi lugar', y el año siguiente gané otra Europa League y no lo podía creer. Esos años fueron impresionantes, con toda la gente en la calle...", afirma el centrocampista argentino, quien admite que como aquí no ha vivido el fútbol en ningún lado. "Es donde mejor me he sentido y donde más cariño me dieron por la pasión que se vive. Cada rival que venía a casa teníamos la sensación de que, aunque fuéramos perdiendo, íbamos a ganar ese partido. Esa unión entre la afición, el cuerpo técnico y jugadores la he visto en pocos lados. Aquí la he sentido y la palpé", afirma.





? "Siento que le di todo al @SevillaFC y quiero despedirme de la mejor manera".



¡Te vamos a echar de menos, 'MAGO' @Ever10Banega!

Y eso que llegó para hacer olvidar la salida de, alguien que, a su vez, podría reemplazarlo ahora a él: "No era facil reemplazar a Iván, pero quería demostrar que el Sevilla había apostado por mí era por algo".Y también le permitió vivir unos duelos como pocos, unosque estarán en su memoria para siempre. "Los derbis son apasionantes. Éste es en una ciudad caliente y con dos aficiones que son muy fuertes, por eso los derbis son los mejores y si los ganas, aún mejor. He tenido la suerte de ganar más de los que he perdido. En esos partidos no existen tácticas ni nada, sólo cabeza y corazón", asegura.Tras 234 partidos, 28 goles y 34 asistencias dice adiós el jugador más representativo delen su último lustro. Y con 315 encuentros (155 de ellos como sevillista) también se despedía el pasado jueves de un campeonato que ya le añora.