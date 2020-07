El golazo de Arana con el Atlético Mineiro de Sampaoli

?? Goleada Alvinegra no Gigante da Pampulha e classificação para as semifinais do Mineiro! Veja os gols e os melhores momentos de Atlético 4x0 Patrocinense. Vamos, #Galo ! #CAMxCAP ???? pic.twitter.com/weQpxqjdKD

La Liga brasileña arranca el próximo 9 de agosto y se jugará de forma ininterrumpida hasta el 24 de febrero si la pandemia de la Covid-19 no lo impide. Los clubes brasileños están jugando estos días los típicos torneos amistosos para ir poniéndose a punto y en uno de ellos, el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, está dejando una grata impresión.



Pero no solo Sampaoli es uno de los ex del Sevilla FC que forma parte del 'Galo'. Hasta allí se marchó cedido en enero el lateral zurdo Guilherme Arana. Tras media temporada a préstamo en el Atalanta donde apenas tuvo protagonismo, Monchi le buscó sitió en su país natal. El Sevilla cerró la operación con una cesión hasta el 30 de junio de 2021 por tres millones con una obligación de compra tras la finalización de la misma, cuyo precio aún no ha trascendido.



Pues bien, en Brasil parece que Arana está volviendo a reencontrarse con aquel lateral que encandilaba en Corinthians y que le permitió dar el salto a Europa. No en vano, anoche en la goleada del Atlético Mineiro al Patrocinense (4-0), el exsevillista hizo un auténtico golazo desde fuera del área demostrando una vez más su buen golpeo de balón con un centro-chut envenedado ante el que nada pudo hacer el cancerbero rival.