Bono: "Ahora se nota que tenemos un objetivo muy claro"

"La verdad es que estoy muy contento con el trabajo de todo el equipo. Nos encontamos con un rival muy bien organizado, muy trabajado atrás, que buscaba la contra con jugadores rapidísimos arriba. Pero nosotros seguimos insistiendo y obtuvimos premio al final", resumía en los micrófonos de Sevilla FC Televisión uno de los héroes del encuentro de este martes ante los Wolves, Bono, que detuvo a los doce minutos un penalti cometido por Diego Carlos sobre Adama Traoré, lanzado por un Raúl Jiménez que nunca había errado una pena máxima en competiciones de clubes, con más de una veintena de aciertos consecutivos.

"Siempre disfruté y me sentí importante en el Sevilla, dentro del barco, jugando o no, ganando o perdiendo. Siempre di lo mejor de mí en el lugar que me tocó. Ahora que me toca jugar, igual", añadía el meta marroquí, que se refería ya a la semifinal del próximo domingo ante el Manchester United, sin pensar todavía en la final del viernes 21: "Esto es muy ilusionante para todo el sevillismo. Sabemos que la UEL es muy importante para el club. Sólo pensamos en el partido siguiente".

Por último, Bono se refería a si el Sevilla se encuentra en el mejor momento de la temporada para afrontar esta competición tan importante, a lo que el cancerbero respondió aludiendo a la motivación extra que supone la Europa League: "El equipo siempre fue creciendo, pero ahora se nota en el rendimiento de los futbolistas que hay un objetivo muy claro".