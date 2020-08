Ocampos: "Sufrimos, pero hicimos lo que teníamos que hacer"

Es el 'pichichi' esta temporada del Sevilla FC, pero, curiosamente, no se había estrenado hasta la fecha en la Europa League. Reservado casi siempre por Lopetegui en la Fase de Grupos, Lucas Ocampos estaba esperando la oportunidad de asestar el golpe maestro. No pudo ser en octavos frente a la Roma, cuando asistió a En-Nesyri en el 2-0, pero sí contra los Wolves. El ex del Marsella, desatado en su estreno en España, marcó el tanto decisivo que pone a los nervionenses en semifinales.

"Sufrimos, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Sabíamos que iba a ser durísimo hasta el último minuto. Trabajamos y luchamos hasta el final", explicaba el suramericano, que relató con pocas palabras lo que experimentó con el 0-1: "Aguardé el centro de Éver, que esperaba que fuera ahí, y así fue. Pude ayudar al equipo y poner mi granito de arena. Era un momento clave. Ganando, nos poníamos en semifinales".

Por último, Ocampos pone en valor al Sevilla para el duelo del domingo, donde promete guerra ante uno de los favoritos del torneo, el Manchester United, que ganó con apuros al Copenhague pero que venía haciéndolo muy bien: "Nos vamos a enfrentar a un equipo histórico, muy bueno, pero estamos muy concentrados. Sabemos contra quién vamos a jugar, pero tenemos nuestras armas y vamos a por todas".