Fichar otro central o Gnagnon: Monchi pasa a la acción

Monchi reconoció en la presentación de Óscar Rodríguez la intención del club de contar con Gnagnon después de su buen rendimiento en la cesión en el Rennes siempre y cuando convenciera a Lopetegui durante la pretemporada. Si fuera así y no se produjera ninguna salida, el director deportivo no realizaría ninguna incorporación para el eje de la defensa, que se quedaría con Diego Carlos, Koundé, Sergi Gómez y Gnagnon.

Sin embargo, las sensaciones en los primeros días de trabajo no han resultado positivas, pues el futbolista francés, que lleva mucho tiempo sin competir por la suspensión en marzo de la Ligue 1, ha llegado fuera de forma, por lo que Lopetegui ha decidido no llevárselo a San Pedro del Pinatar para que completar en Sevilla un intensivo trabajo físico que lo ponga al nivel de los compañeros, muy por delante de él en este aspecto. Por ende, el hecho de no incluirlo en la concentración no lo convierte ya un en descarte como ocurre con Roque Mesa, Amadou o Aleix Vidal, pero tampoco es, obviamente, una buena señal,

De su evolución en este aspecto dependerá si se queda o no y, por ende, si llegará un nuevo central al Ramón Sáncherz-Pizjuán. Monchi, consciente de la situación, no se ha sentado a esperar sino que ha pasado a la acción con la reactivación de las opciones que maneja para el centro de la zaga por si finalmente Gnagnon no alcanza un nivel óptimo a tiempo y Lopetegui declina convertirlo en el cuarto central de la plantilla.

En este sentido, el director deportivo maneja dos listas de posibles refuerzos para la retaguardia, una por si se produce una salida importante como la de Diego Carlos, con Kumbulla como prioridad, y otra para completar la zaga si no da la talla Gnagnon, quien, eso sí, cuenta con el respaldo de la afición nervionense, o, al menos, es lo que se desprende de la encuesta realizada por ESTADIO.

Así, buena parte de los participantes, más concretamente un 73%, considera que Gnagnon tiene sitio en el Sevilla 20/21 y que debería dársele una oportunidad, mientras que el 27% entiende que no cumple con el nivel requerido para un equipo de Champions. El propio Gnagnon, Monchi y Lopetegui tienen la palabra.