Koundé: "Estamos capacitados para ganar al Bayern y veo posible pelear por la Liga"

No se guarda nada. Ni su contrariedad cuando, durante la entrevista con ESTADIO, se le resisten los verbos irregulares del castellano. Tan atrevido como en el campo pero a la vez con una madurez impropia de su edad. Jules Koundé se expresa con la franqueza absoluta que otorga evitar los rodeos y ajustarse a la realidad. La de un Sevilla al que ve completamente capacitado para imponerse al Bayern en la Supercopa a pesar de la tamaña envergadura de la empresa y de instalarse en la lucha por la Liga aunque ganarla lo considere palabras mayores.

No duda en reconocer que echarán de menos a Banega, porque "es único", y que restan aspectos por mejorar, por ejemplo, defensivamente, pero también insiste en el ADN ganador del grupo, en una unidad de la que carecen muchos vestuarios y en que levantar el primer título de la temporada pasa por la fidelidad a sí mismos: "Le podemos ganar haciendo nuestro juego".

Además, bendice los fichajes y la continuidad del bloque, y asegura que, además de aportar experiencia, calidad y visión, Rakitic será el líder sobre el césped que necesita ahora el Sevilla.

- El equipo ha vuelto al trabajo tras unas vacaciones cortas, ¿cuáles son sus primeras sensaciones hasta ahora?

- Mis primeras sensaciones son buenas. El equipo ha vuelto muy bien. Las vacaciones han sido cortas y se ha perdido poco. El equipo se ha reforzado, el ambiente es bueno y tenemos muchas ganas, porque no hay mejor manera de empezar una temporada que con una final.

- ¿Cómo se encuentra el equipo física y anímicamente?

- Creo que bien, pero hemos visto que nos falta un poco de ritmo y que hay cosas que matizar todavía. Aun así, hemos ganado el primer amistoso por 3-2, e hicimos un buen partido ante un equipo que está listo ya. Nosotros tenemos que coger ritmo y sensaciones en la cancha y creo que lo estamos haciendo bien .

- ¿En qué cree que tiene que mejorar el equipo?

- Defensivamente podemos mejorar. A veces estamos un poco débiles y nos tenemos que comunicar mejor. Colocarse más rápido en las faltas, estar más concentrados y hablar más entre nosotros. Son detalles, pero es una parte del juego muy importante. Podemos mejorar en eso y en otras facetas. Creo que circulamos bien ante el Levante, moviendo la pelota de lado a lado, pero podemos mejorar la forma de colocarnos. A veces no estamos bien posicionados ofensiva y defensivamente para hacer daño al rival.

- En la primera prueba hubo remontada; parece que el equipo no ha perdido esa capacidad para sobreponerse a la adversidad...

- Somos un equipo que tenemos carácter, nunca dudamos de lo que podemos hacer, con humildad siempre. Cuando nos ponemos por detrás nos concentramos en lo que tenemos que hacer. En la primera parte dominamos pero perdíamos por 0-2, al final son detalles. En el ADN del equipo está no rendirse nunca y venirnos arriba en las situaciones difíciles.

- La temporada pasada se clasificaron para Champions y levantaron la sexta Europa League, ¿qué tiene este Sevilla que no tienen los demás equipos? ¿cuál es la clave?

- Es lo que hacemos cada día en el entrenamiento. Tenemos un grupo que trabaja muy bien durante la semana y se ve en los partidos. El ambiente del grupo también es muy importante; para ganar hay que tener buenos jugadores, que los tenemos, pero también hay que contar con un grupo fuerte, unido. Tanto los que que juegan mucho como los que juegan menos estamos todos enfocados en ganar partidos, en estar lo más arriba posible. Ese espíritu que tiene el grupo es nuestra mayor fuerza y lo tenemos que cuidar mucho.

- Se dice que el vestuario es como una familia...

- Así es y eso no pasa en todos los equipos. Lógicamente hay personas con las que te llevas mejor que con otras, pero al final todos nos respetamos y estamos agradecidos de pertenecer a un grupo de buenas personas.

- Cuando llegó al Sevilla, sabía que venía a un club importante, que había ganado títulos, pero, ¿ha superado sus expectativas lo que se ha conseguido y lo que se ha encontrado en Nervión?

- A nivel de competición, no; sabía que era un club que siempre quiere ganar títulos. Al margen de la Liga, que es muy complicado, desde el minuto uno queríamos ganar títulos como la Europa League o la Copa. Lo que más me ha sorprendido es lo que se respira en el Sevilla., porque es un gran club pero también muy familiar.

- ¿Qué supuso personalmente para Koundé conquistar el título?

- Fue increíble. Competimos a un nivel altísimo, contra equipos que son de Champions, como Inter, Manchester United, Roma... Mi primer título ha sido uno mayor, de los más importantes de Europa y además de la forma que lo conseguimos, contra rivales de mucho nivel.

- Y ahora la Champions...

- Sí, es la competición más bonita para un jugador y para un club, pero ahora tenemos un superpartido en la Supercopa contra el mejor equipo del mundo en este momento. Es un buen reto que nos va a servir para ver dónde estamos como equipo.

- Arrancan la temporada con un plato fuerte, ¿ve capacitado al equipo para imponerse al todopoderoso Bayern?

- Claro que sí, veo capacitado al equipo para ganar al Bayern. Estoy seguro de que daremos la cara y que vamos a competir muy bien. Tenemos posibilidades de ganarle aunque sea un equipo muy grande con futbolistas de mucho talento. Si preparas una final y no vas pensando que la puedes ganar mejor no presentarse. Siempre que afrontamos un partido creo que lo podemos ganar, y ésa es la mentalidad con la que tenemos que ir. La única forma de preparar un partido es con mentalidad ganadora.

- ¿Quién parte como favorito?

- No puedo decir que esté 50/50 aunque sea una final. En la mente de todos el Bayern es favorito, porque es el campeón de la Champions, un equipo muy potente que cada año juega la Champions, pero nosotros estamos convencidos de que podemos ganar y eso es lo importante.

- ¿Cómo se puede superar a un equipo que prácticamente arrasó en la Champions?

- Jugando nuestro juego, concentrados en nosotros, sólidos. Tenemos que hacer nuestro fútbol, luego pasará una cosa u otra, pero creo que no hay otra manera de ganar a ese equipo que que no sea haciendo lo que sabemos, con mucha intensidad, sin parar de presionarles, porque son buenos jugadores y si le das tiempo y espacio será fácil para ellos. No vamos a inventar nada, vamos a jugar como jugamos y competimos la temporada pasada.

- Tanto en la Liga como en la fase final de la Europa League Diego Carlos y Koundé se midieron a delanteros de primerísimo nivel como Dzeko, Lukaku, Lautaro... Ahora toca Lewandowski, ¿han estudiado ya cómo frenarle?

- Todavía no lo hemos estudiado. A mí me gusta ver fútbol, por lo que lo he visto muchas veces y es una referencia en su posición. No me gusta comparar, pero creo que es un delantero diferente a los que nos hemos enfrentado. Más completo, mejor, es otro nivel, un paso adelante y tanto Diego como yo tenemos muchas ganas de enfrentarnos con Lewansdowki. A todo el equipo realmente, porque jugamos a fútbol para disputar los partidos más bonitos contra los mejores jugadores.

- Sólo quedan siete días para el partido, ¿lo considera tiempo suficiente para preparar el esta final?

- Sí, sí. Estamos en las mismas condiciones que el Bayern. Es una situación difícil, porque tuvimos pocas vacaciones y hemos tenido menos tiempo para prepararnos, pero lo estamos haciendo bien y seguro que vamos a llegar en buen estado.

- El Sevilla llegará reforzado con cinco fichajes y tres caras nuevas... ¿qué opina de las nuevas incorporaciones?

- Tenemos una plantilla muy completa, competitiva. Los fichajes nos van dar mucho. Óscar, Rakitic, Acuña o incluso los que han vuelto de cesiones. Todos tienen muchas cualidades que aportarnos.

- ¿Que impresión le ha causado particularmente Rakitic?

- Hizo muy buen partido contra el Levante. Rakitic tiene experiencia, conoce al club, es del Sevilla, nos va a dar mucho. Su experiencia, su calma con la pelota, su visión. Creo que también necesitamos líderes en el campo y él es el jugador perfecto para ello.

- Difícil sustituir a Banega...

- Éver es un jugador único, es imposible encontrar un jugador como él, porque tiene un estilo de juego único, muy distinto. Ivan es mediocentro también pero con cualidades diferentes. Claro que vamos a echar de menos a Éver pero le deseamos lo mejor. Personalmente fue un placer y un honor compartir el campo con él y lograr un título.

- Se comenta que le dijo de guasa que le daba una parte de su sueldo para que se quedara...

- (Risas) Sí, sí, La gente se lo tomó demasiado en serio. Fue una broma.

- Al margen de Banega, Monchi ha logrado mantener el bloque....

- Para competir bien y estar arriba tenemos que crecer como grupo y eso no se hace en un año cuando quieres conseguir cosas importantes. Es bueno para nosotros que mantengamos el bloque.

- Comienzan LaLiga en la tercera jornada, ¿considera que puede perjudicar al equipo de alguna manera al partir con desventaja en la tabla con posibles rivales directos? ¿Es una presión extra?

- Creo que no. Nos hacía falta un descanso tras competir hasta tan tarde. Hay jugadores como mi caso que hemos jugado con la selección y sólo hemos tenido una semana. Tenemos una final que preparar antes del arranque liguero, por lo que vamos a estar muy preparados para nuestro estreno en LaLiga.

- Tras quedar cuartos y ganar la Europa League, se ha hablado públicamente en el club de dar un paso más, de aspirar a cotas mayores, ¿se puede soñar con la Liga?

- Veo posible pelear por la Liga, ganarla es otra cosa. Sabemos que es una Liga muy competitiva, que va a ser una temporada muy larga. Real Madrid, Barça y también Atlético son equipos muy poderosos. El año pasado competimos bien y faltó muy poco para realmemte pelearla hasta el final. Hubo partidos que dominamos, que pudimos ganar y nos quedamos con un punto o ninguno. Son partidos en los que teníamos que ganar supuestamente y no lo hicimos, al final son detalles. Podemos mejorar, vamos a mejorar y seguro que estaremos arriba, porque es nuestro objetivo.